التراجع عن قرار اغلاق القنصلية سليم، حتى السفارة في أبو ظبي كان يمكن الابقاء عليها، مع اجراءات معروفة في هذه الحالات، مثل حصر الوجود في المستوى القنصلي، الموضوع ما داير درس عصر.

أصلا المطلوب هو السيطرة على صادر الذهب وليس السيطرة على خمسة دبلوماسيين في يدهم أختام وأقلام توقيع وسفنجة بصمة.

الهاء الرأي العام بقرارات كبيرة تتحول الى صغيرة بعد أيام غير مفيد.

المطلوب هو تحفيز البدائل لاحتكار الامارات للتحويلات والاجراءات المصرفية الخارجية.

الذين يقولون هذا (مستحيل) إما مستفيدين من اخضاع اقتصاد السودان للامارات، ولديهم مصالح، أو متأثرين بالمستفيدين، وكما يقال (الكلب بنبح خوفا على ضنبو)!

اذا كانت المليشيا هي الجنجويد العسكري، قحت هي الجنجويد السياسي، وبعض الأطراف المؤثرين في الحكومة هم الجنجويد الاقتصادي.

وكلهم الدماء الساخنة في رقابهم، ستنالهم لعنتها، فيهم وفي أولادهم.

مكي المغربي