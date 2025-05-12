الجيش السوداني بين الحركة والسكون…

أحياناً تراه يتحرك بقوة ويفتح الجبهات، وأحياناً يصمت حتى يخاله البعض قد توقف. لكن هذا ليس ارتباكاً، بل أسلوب مدروس يُعرف في العلوم العسكرية بـ Variable Operational Tempo أو Intermittent Operations، حيث تتبدل الوتيرة بين التصعيد والتوقف لخلخلة العدو وكسر توقعاته. فترات السكون ليست ضعفاً، بل Operational Pause، يُعاد فيها التقييم أو التموضع. والجيش السوداني، بخبرته المتراكمة، يتعامل مع تعقيدات الحرب بمرونة ميدانية تُحسَب له لا عليه. في مثل هذه الحروب، ليس كل صمت عجز، ولا كل هدوء انسحاب. بل أحياناً، يكون الهدوء هو صوت العاصفة القادمة. وفي نهاية المطاف، فإن ما بين السكون والحركة، يختبئ الكثير من الذكاء العملياتي (Operational Intelligence)؛ ذلك الذكاء الذي لا يُكتسب من الكتب، بل يُصقل في الميدان.

#الجيش_السوداني

#ذكاء_عملياتي | #Operational_Intelligence

#متحرك_الصياد



عمر عثمان