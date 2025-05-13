المصلحة القومية

المصلحة الوطنية… الشائع الان المصلحة القومية وهي ترجمة للعبارة الإنجليزية

(National Interest)

تعتبر عبارة مفتاحية في العلوم السياسية والتي كانت تسمى (علم الدولة) فاسم العلوم السياسية جاء فيما بعد.. فالدولة الوطنية كانت مسألة مقدسة في الفكر الأوروبي الحديث فلمصلحة الدولة الوطنية يمكن أن تفعل اي شي تنحي القيم والأخلاق والكبرياء جانبا . الآن مع العولمة والذي منه تقلص دور الدولة ولم تعد الفاعل الأساسي ولكن يظل مبدأ المصلحة القومية مسيطرا.. ودي قصة طويلة

نحن في السودان وفي ايام المحنة والنكبة هذه يلزمنا أن نضع المصلحة القومية فوق كل اعتبار.. أهلنا يموتون ومواردنا تهدر… وبلادنا تتمزق .. نعم يجب ألا نتكي للزبح ويجب أن نقاتل ونقاوم ولعل هذا ما تفعله قواتنا المسلحة والمستنفرين معها.. فقد أعطوا وما استبقوا شيئا وسوف يواصلون إلى آخر جندي أو يفنى العدو…. لكن الجبهة السياسية دائما في حالة خزلان،، مفككة،،، متنافرة وحالتها بالبلى… الحكومة ما معروفة في ولا مافي… وهذا خلل كبير نعم توجد سلطة وقد تكون قوية ولكن لا توجد حكومة قوية تؤمن ظهر الجيش… فالنترك الحكومة جانبا ونطالب متخذ القرار أن يراعي المصلحة القومية فهذة تتطلب تركيز شوية لأنها لا تحتمل التهور ولا اي كلام عاطفي… حيثما كانت مصلحة الوطن يجب الذهاب إليها بدون عواطف أو أي انفعال فإذا كان متخذ القرار مرجعيته ناس الاسافير والهتيفة فعلى السودان السلام.. لقد قلنا هنا من قبل أن السودان الافتراضي (الاسفيري) ينبغي ألا يتحكم في السودان الواقعي..

من أجل المصلحة القومية على متخذ القرار أن يتجرع السم ويبلع الظلط إذا دعى الأمر…. في أصول الفقه الإسلامي (إذا اجتمع ضرران يجب الأخذ بالاخف) . وهذة القاعدة الأصولية تطالب بالمرونة في اتخاذ القرار.. إذ يمكن أن تتخذ قرارا مؤذيا وجارحا للخاطر الوطني ولكنه يجنب البلاد ضررا أكبر.. هذا زمن الواقعية وليس المثالية..

فيا جماعة الخير.. العبوا بولتيكا وهنا نحي ذكرى السياسي السوداني الراحل الأب فليب عباس غبوش عندما سجنه نميري رحمه الله وأراد أن يحاكمه بتهمة حكمها الإعدام أو يعتذر لنميري فقال وهو يحكي في التلفزيون (قلت يا ود يافيليب العب بولتيكا) وقد كان… فنجى من حبل المشنقة.. فالعبوا بولتيكا) يرحمكم الله

واخيرا انا عايز اقول شنو؟ ابونا الشيخ ود بدر قال (المابفهم بالتلاويح لا بريح ولا بستريح)

عبد اللطيف البوني