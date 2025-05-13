1916م الحملة السلطان علي دينار

2025م طابور الصياد … نفس المسار …

الأبيض ، النهود ، دم جمد وهي آخر حدود كردفان مع دارفور ، الكومة في دارفور ، جبل الحلة ، بروش ، أبيض ، مليط ، الفاشر.

هذا مسار جغرافي لا علاقة له بالسياسة وتحالفاتها وتقلباتها العجيبة التي لا تصدق.

حملة 1916م رسميا كانت الجيش المصري بقيادات بريطانية ، بعد 8 سنوات ستحدث ثورة 24 ثم تأسيس قوة دفاع السودان في 1925م ولذلك نتفاخر بأن جيشنا عمره مائة سنة وهذا صحيح ولكن غير دقيق فهو أقدم من ذلك ولكن ليس هذا موضوعنا.

أبيض حوالي 120كلم شرق الفاشر وفي 1916م الإنجليز عملوا فيها مطار وقد أحضروا الطائرات مفككة وقاموا بتربيطها في أبيض ومن هناك كانت تقلع وتغير على مليط والفاشر.

قرأت اليوم صباحا خبر إسترداد النهود ، مبروك وفي انتظار صورة قيادات طابور الصياد مع السيد ناظر الحمر.

تقتحم المدن والقرى وتستباح وتنهب ثم تسترد فمن يداوي الجراحات وكيف ؟

#كمال_حامد 👓