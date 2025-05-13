قحت والدعم السريع… حار دليلهم!

يتحدثون بسخرية عن أنصار الحكومة ناس بل بس ويقولون إنهم “يتحدثون على حياء عن التفاوض”…

مساكين!

الحقيقة؟ أنتم من تتمنون التفاوض، لا تتحدثون عنه.

والأطرف أن “جامعة الدول العربية” هي من سعت هذا الأسبوع لرعاية مفاوضات بين السودان والإمارات، وليس معكم حتى!

وجاء الرد السوداني واضحًا:

لا تفاوض مع قتلة الشعب، لا بالوكالة ولا بالأصالة.

فكفوا عن التذاكي…

أنتم من ينتظر الموائد، ويعرض نفسه في كل منصة.

أما نحن فنتحدث من موقع قوة، لا من عتبة استجداء ونقول لكم:

بل بس

وليد محمدالمبارك احمد