سقوط “مدينة النهود” شبيه بسقوط “واد مدني”

▪️سقوط “مدينة النهود” شبيه بسقوط “واد مدني” وحسب تحليلي للواقع وكأنها “تنفيس للفاشر” لاصطياد مزيدًا من الفئران بشرك (الشفشفة).

▪️توجهت كل الملايش في بقاع السودان انفض طوق الفاشر وأسرعوا لشفسفة النهود، حتى الذين هم في الصالحة توجهوا غربًا من أجل الشفشفة فكانت الكمائن في الطرقات وقتل العشرات الذين تكالبوا على الفريسة كالضباع.

▪️الآن دخل الرعب من جديد في المليشيا وواصل الصياد اصطياده للفئران وولت هاربة ولكن هذه المرة الأرض مكشوفة ولا يوجد “نتاق” فتم دفن جميع الجحور وتشتت تحت الأشجار والقيزان وسهول الوديان.



جنداوي