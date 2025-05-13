يحدث في بورتسودان فوضى تقودها تيارات اعلامية سودانية

▪︎ انتقادنا لأداء الحكومة لا يعني عدم ثقتنا في الجيش، بل العكس تشجيعنا على الشفافية ومحاربة الفساد والمحسوبية كله يصب في مصلحه الشعب وتماسك الجيش واستعادة الدولة وقواها الشاملة للمساهمة في المعركة الوطنية .

▪︎ الانتصار له مقومات اولها اداء الجهاز التنفيذي كلما كان افضل سينعكس ذلك على الارض من تقدمات وانتصارات.

▪︎ فهمنا بسيط جدا ومختصر كمواطنين؛ من يمد يده للمال العام في هذا الوقت العصيب بعتبر عدو او بالاحرى اسوأ من الجنجويد نفسهم لأنه بصورة مباشرة يساهم في ضرب المجهود الحربي ويحبط الرأي العام المساند للجيش.

▪︎ هذه الرسالة في بريد القيادة، امشوا عدل يحتار عدونا.. قادة باكستان مثال يحتذى به من حيث الاستقامة والقيادة الرشيدة.

▪︎ ما يحدث في بورتسودان من فوضى تقودها تيارات اعلامية سودانية للاسف منقسمة في التطبيل لدول بعينها لا يعجبنا بتاتا ، كما نأمل منهم ان يتوحدوا صفا واحد لاسناد القوات المسلحة في معركتها ضد دول العدو “الاماراتي ” ومليشيا الجنجويد وكلاب صيدها في “قحت”.

▪︎ وايضا لا يعجبنا سحب البساط من ايقونات معركة الكرامة شهداء جرحى مفقودين واعطاءه لقلة من قاع المدينة ليكونوا واجهات للدولة وهم بعيدين تماما عن هموم وشواغل الشعب السوداني الصابر المحتسب المؤمن بقضاء الله وقدره.

▪︎ نسأل الله العظيم لكم الهدى ومراجعة انفسكم وان تضعوا مصالح البلاد والعباد قبل مصالحكم ونزاعاتكم الشخصية، توحدوا من اجل السودان ولو لمرة.



في الصورة رجل المرور الاصيل النزيه الذي احتفظ بمبلغ 250 الف دولار بعد انقلاب سيارة البنك في طريق التحدي ، قام مشكورا باعادة المبلغ للبنك هذا مثال يحتذي به في النزاهة والصدق لنكن مثله قابله شكر وعرفان من البنك

هذا الرجل هو قدوتنا الحسنة في الصدق والامانة والعفه، يستاهل ان نحتفل ونشيد به بدل الاحتفال بقاع المدينة .

✒️( كلمة حق ) بشير عبدالرحمن يعقوب ✒️