على عساكر مجلس السيادة فصل المسار العسكري عن المسار السياسي بشكل كامل؛ وذلك لمصلحتهم مثلما هو لمصلحة البلد.

عليهم أن يختاروا، إما أن يتذكرهم التاريخ كقادة عسكريين قاتلوا وانتصروا وتصدوا لأخطر مؤامرة ضد السودان، أو كساسة فاشلين، ولكن من الصعب عليهم الجميع بين النجاحين (عسكري وسياسي).

إعملوا على تحقيق الإنتصار وضمان عودة السلطة إلى الشعب بأسرع وقت، ولكن إذا حاولتم التورط في السياسة والحكم فسينتهي رصيدكم إلى مادون الصفر ولن يتذكركم الناس إلا كقادة فاشلين سياسيا.

حليم عباس