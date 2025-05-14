لو كنت محل الحكومة السودانية ما بخلي رجل تقلد منصب

مدير الأمن او لاحقاً تغيرت لي المخابرات خارج السودان بطبيعة الأشياء مدير الأمن يحمل معلومات في غاية الخطورة ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن البلد فوجوده في الخارج خطورته بالغة التعقيد ..

إن كانت على مدير الأمن / المخابرات قضايا داخلية او حوله وجهات نظر أو شئ فيجب أن يحاكم بالداخل بالقانون …

ودون ذلك يضع في بيته وبحراسه داخل بلده السودان قدام عين الحكومة شايفة تصرفاته وتحركاته …

تجيب مدراء الأمن الأحياء كلهم من الأسبق والأسبق والسابق وهكذا ويقعدوا في بيوتهم يكتبوا مذكراتهم ويستفيدوا منهم ويشربوا قهوة وشاي لحدي الأقدار تقول كلمتها …

الأمن القومي دا ما فيه لعب لكن نقول شنو بس !

عائشة الماجدي