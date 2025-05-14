علومات عن توافقات بين جوبا ومليشيا الدعم السريع المتمردة حول أبيي

أبيي..

كشف تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي عن زيادة فى عدد قوات جنوب السودان وقوة من مليشيا الدعم السريع المتمردة فى منطقة أبيي ، واشار تقرير انطونيو بيرتش الامين العام للامم المتحدة عن خرق هذه الأطراف لإتفاقية 2011م الموقعة بين السودان وجنوب السودان..

وهذا التقرير يأتى مصداقاً لمعلومات عن توافقات بين جوبا ومليشيا الدعم السريع المتمردة حول أبيي ، حيث عقد د.فرانسيس دينق اجتماعات مع قائد المليشيا حميدتي ، وتواردت انباء عن وعد حميدتي التنازل عن أبيي مقابل دعمهم..

وقد اشارت تقارير كثيرة إلى موقف حكومة جنوب السودان المتغافل عن مشاركة واسعة لأبناء الجنوب بالقتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع المتمردة واخرهم القوة التى تقاتل الآن في فضاء كردفان ، بالإضافة لمحاولة انشاء مطار ومستشفى فى بحر الغزال وانسياب المعدات والوقود إلى المليشيا..

د.ابراهيم الصديق على

13 مايو 2025م..