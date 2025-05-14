تدهشني كل هذه القدرة علي الالتواء من جماعة قحت /تقدم/صمود . لا أدري بأي حق يتحدث فرد أو جماعة عن السلام والوفاق الوطني كأولوية في الوقت الذي يرفض فيه رفضا قاطعا مشاركة أخوان يتهمهم بالسيطرة علي الجيش وإشعال الحرب وادامتها؟

كيف تكون داعية سلام ووفاق وطني وتصر علي إقصاء جهة تتهمها بخوض الحرب والسيطرة علي مفاصلها بل وتتهمها بانها صارت خطرا علي السلم الدولي والأقليمى.

إن الإصرار علي إستبعاد جهة تتهمها بانها طرف الحرب الأهم لا يتسق مع أي دعوة للسلام لان السلام يعني بالضرورة التفاوض والحوار مع العدو قبل الصديق.

الإصرار علي علي رفض أي مشاركة للأخوان ألذين تتهمهم جماعة قحت /تقدم/صمود بالحرب يعني ببساطة إن إستبعاد المنافسين السياسيين أولوية تعلو علي أولوية البحث عن سلام حقيقي. وتعني إن الاستفراد بالسلطة أولوية قبل السلام.

أما وقد لم يبق في الوطن شبر ليس في طعنة رمح أو ضربة سيف فان السلام الحقيقي يكون بحوار جامع لا يستثني أحدا. ولا يملك فيه أحد حق الفيتو لإبعاد منافسيه علي الكيك والبيض. فأصلا من فوضك أنت ومن انتخبك لتحدد من له حق المشاركة السياسية؟

من حق جماعة قحت /تقدم/صمود أن تصر علي إستبعاد الأخوان، هذا تقدير سياسي متروك لها، ولكن لا تستطيع أن ترتدي معه قناع الحادب علي السلام لان هذا يدخل في باب أكل الكبسة والإحتفاظ بها. وهذه طفاسة لا تجوز.

معتصم اقرع