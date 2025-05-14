مع كيكل- قال أو لم يقل!!

*في لقاء كيكل بالصحفيين كنت من سأله عن حال وحياة حميدتى وإن كان السؤال خاص فإن الإجابة عامة وكل من بعد مسؤول عن قوله وعن نقله*!!

*ما عرضته من لقاء كيكل-لمن يريد -موجود على صفحتى تحت العنوان (الحقائق والوقائع) ولا أزيد*!!

*طوال الأمس ظللت اتابع الجلبة الكبيرة التي احدثها اللقاء ولا يزال –*

*اهم ما قاله كيكل أن جسوره تمددت الى الشمال حيث ازهري المبارك وتشابكت مع العمدة عبدالباسط في نهر النيل مع وجود دائم في (أبو)الخرطوم وإقامة بالأصالة في الجزيرة وبحر ابيض وصولا الى شمال كردفان والنظر يمتد حتى ام دافوق في دارفور*!!

*مع آلاف الشباب المقاتلين والعديد من الأسلحة الفتاكة دخل كيكل الميدان ولن يخرج ابدا*

*جهات تسعى لإخراج كيكل من نادى المقاتلين من كل الجبهات ولكن هيهات!*

*كيكل اليوم في البورت يلتقي الصحفيين وقادة الحركات المسلحة ورموز المجتمع والمسؤولين فالرجل زعيم وسيكون –!*

*بعد حرب التحرير لا شيء يدعو للقلق -سنجلس كلنا على الأرض -نجمع السلاح ونرتب القوات ونحدد كيف يحكم السودان ولكن حتى ذاك كيكل زعيم وليس هناك غشيم!*

*بكرى المدنى*