رأي ومقالات

كيف ننسى ما فعله كيكل قبل شهور !

2025/05/14

يا كيكل
انت و البيشي من ادخل الجنجويد إلى ولايتي الجزيرة و سنار ، وسيظل العار يطاردكما للأبد …
سنار لم تسقط لان أبناءها دافعوا عنها بدماءهم ، و الجيش و قوات العمل الخاص و البراؤن، وكل القوات المساندة لقنت الجنجويد درسا لا ينسى

داير تعمل بطولات وتلمع نفسك دا يكون بعيدا عن ادعاء البطولات في مكان عارك لازال يفوح فيه …

خليك بندقجي يمكن اهلك ينسوا ليك ، لكننا كل ما نراك في أجهزة الإعلام نتذكر ما فعلتموه في سنجة و ضواحيها …

بالمناسبة ، سيدنا عمر بن الخطاب مات قبل الف و اربعمائة عام ، لكن كل من يقرأ تاريخ حياته اليوم: يبدأ بأنه شج وجه شقيقته بسطح السيف …

ان لم ينسوها للفاروق كل هذه القرون، فكيف ننسى ما فعله كيكل قبل شهور !

Salim Alamin

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