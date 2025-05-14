كيف ننسى ما فعله كيكل قبل شهور !

يا كيكل

انت و البيشي من ادخل الجنجويد إلى ولايتي الجزيرة و سنار ، وسيظل العار يطاردكما للأبد …

سنار لم تسقط لان أبناءها دافعوا عنها بدماءهم ، و الجيش و قوات العمل الخاص و البراؤن، وكل القوات المساندة لقنت الجنجويد درسا لا ينسى

داير تعمل بطولات وتلمع نفسك دا يكون بعيدا عن ادعاء البطولات في مكان عارك لازال يفوح فيه …

خليك بندقجي يمكن اهلك ينسوا ليك ، لكننا كل ما نراك في أجهزة الإعلام نتذكر ما فعلتموه في سنجة و ضواحيها …

بالمناسبة ، سيدنا عمر بن الخطاب مات قبل الف و اربعمائة عام ، لكن كل من يقرأ تاريخ حياته اليوم: يبدأ بأنه شج وجه شقيقته بسطح السيف …

ان لم ينسوها للفاروق كل هذه القرون، فكيف ننسى ما فعله كيكل قبل شهور !



Salim Alamin