في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبًا العالم من قلب الرياض، وقالها بوضوح: “الأمير محمد بن سلمان رجل لا يشبهه أحد”. لم تكن كلماته تعبيرًا عابرًا، جاءت كشهادة من رئيس دولة كبرى أمام نهضة سعودية تقودها رؤية، ويقودها شاب يُجيد فن التغيير، ويصنع الأثر.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرّك الطموحات، وصاغ معاني جديدة للقيادة. جعل من النجاح سلوكًا يوميًا، ومن الإلهام ممارسة وطنية. المشاريع تُولد كل يوم، والسياسات تُرسم بثقة، والانفتاح يحتضن العالم، تنبع من إيمان قائد يرى في كل سعودي فرصة، وفي كل فكرة طاقة، وفي كل تحدٍ بداية جديدة.

حين قال ترامب إن الأمير محمد لا يُشبه أحد، تذكّرت عبارة طيّبة الذِكّر “بنت أفندينا”، التي كتبت “من بغى يقول الشعر ويتباهى بشعره.. هذا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندك يجعل لسانك طلق وقلمك سعيد”، كلماتها اختصرت مشاعر وطن يرى في هذا القائد حالة استثنائية تستحق الفخر.الأمير محمد بن سلمان يوجّه البوصلة ويسير أمامها. يبني، ويُمهد الطريق، ويُحفّز الجميع على السير معه. يجعل من كل فكرة مشروعًا، ومن كل فرد مساهمًا في صناعة التحول. نعيش اليوم لحظة وطنية فريدة، يقودها قائد يتحدث عن المستقبل ويصنعه بإرادة تتجاوز التوقعات.

قالها ترامب، وشهد بها العالم، ورددها السعوديون.. لا أحد يشبه الأمير محمد بن سلمان. قائد جعلنا نؤمن أن المجد يُصنع حين يقوده الإلهام، وتحتضنه الرؤية، ويصونه الحُب لوطن لا يرضى إلا بالقمة.

أحمد الظفيري – جريدة المدينة

