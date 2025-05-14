ألفاظ مشتركة بين أهل السودان والخليج (1–2)

يستعمل أهل السودان ألفاظا يحسبها المتعجِّل من لغة أهل الخليج لشيوعها عندهم وندرتها أو قدم استخدامها في عاميتنا..سأورد منها ههنا أكثر من عشرين كلمة سودانية الأصل والمنشأ بشواهدها..،(كالحراج بمعنى الدلالة أو المزاد…والديرة بمعنى البلد ، والبزورة بمعنى الأطفال… ووووو)

لكن قبل ذلك ربما ذهب أستاذنا بروفيسور عبدالله الطيب إلى أن العرب أصلاً موطنهم في سودان اليوم قبل الجزيرة العربية..وهذا ما تتجه نحوه الدراسات الجينية و الجيولوجية والآثارية واللغوية وغيرها..وهو ماسيقلب الطاولة السياسية والخارطة الاجتماعية وغيرها..ولكن حتى يثبت ذلك دعونا نناقش ماهو قريب من ذلك وهو المدخل اللغوي ؛ ففي لغة أهل السودان ألفاظ لاتعرفها المعاجم وردت في أبيات شعر شاردة ؛ (كالزين بمعنى نقط العروس) وفيها ألفاظ لايعرفها عرب اليوم إلا في بوادي السودان (كالزعل بمعنى النشاط) و أساليب لاتعرفها العربية التي بين أيدينا يطول شرحها.سنعود إليها في مقالات أخر إن شاء الله..فإلى كلماتنا السودانية :

1/ أنت تسمع الخليجي يسمي سوق المزاد او سوق الدلالة ب(الحَرَاج) فلا تتوقع أن لها صلة بالعامية السودانية حتى تسمع الحاردلو(ولد سنة 1830م) يقول :

طاقة التاجر الجابها المسافر الشامي

في (سوق الحراج) دلالي فيك ما بسامي

أو قول الشكري عن إحدى حظياته :

ال ما اتلتلت في (سوق حراج) مجلوبة

إذاً سوق الحراج سودانية قبل أن نسمعها في (حراج بن قاسم) و(حراج السيارات) وغيره.

2/ ويقول أهل الخليج : (طاح الشيء) إذا وقع.. ونحن حاليا لانستخدمها إلا في قولنا : (الشمس طاحت) إذا غربت كأنها وقعت خلف الأفق…لكن إذا رجعنا أعواما قليلة إلى الوراء وجدنا الاستخدام شائعا منتشرا عندنا.. قال أحد الحمقى من العاشقين :

إن شالله اللَّخدر يرميني

يوم مطره ويوم طيني

وهدمي (يطيح)خاتيني

و ضَعَن أم زين باريني

وتضحك و ما تغتيني

غاية السادية وغاية الحماقة وغاية الفصاحة..يريد ان يسقط(يطيح) من حماره(الأخدر= الحمامي) في يوم مطر وطين فيسقط ثوبه من جسمه(ويقعد ام فكو) ويمر به ركب المحبوبة فتضحك من حالته البائسة هذه وتمضي وتتركه (في سَجَمِهِ)..

وقال أحدهم يمدح شَعر محبوبته الذي يغطِّي أكتافها :

سمح حَرَتِيكْ ها المايح وفوق أكتافك (طايح)

وقال المادح حاج العاقب عليه الرحمة مؤملاً في جاه الحبيب صلى الله عليه وسلم :

قال عاقب حواك (طاح) في ظل لواك

3–4/ وإذا رآك السعودي متمددا مسترخيا فربما سألك: وراك مِنسَدِح؟؟ يعني : مالك راقد منبطح كده؟؟ والكلمتان سودانيتان..قال حاج الماحي عليه الرحمة :

يا الناسي فرضك وانسدح الموت وراك إن طِر سَبح

يعني : ايها المتمدد النائم الغافل عن فروضك ، مصيرك الموت إن طرتَ أو سبحتَ..

وقال عبدالله ود شوراني عليه الرحمة :

سببي الزول ال ما تعشَّى ورقد مَسدُوح

وكان (ود اب زهانة) المشهور في مملكة سنار الإسلامية اسمه : (المنسدِح حمد المنسدِح)..وكان متبطِّلا يدعو إلى البطالة ويتزعم تياراً يناوئ الشيخ فرح ود تكتوك الذي يدعو إلى العمل والكسب..

أما لفظة (وراك) بمعنى : مالَك؟ التي تنتشر في الخليج الآن بمعنى: مابك؟؟ فقد وردت قديما في قول الهمباتي وهو يخاطب جمله(بعيره) :

بِتِتهَربَك وراك الليلة يا اب دومتين؟

يعني مالك اليوم تتردد في سيرك و تتعثر ؟؟

5/ ويقول الخليجيون : (سكِّر الباب) اي : أغلق الباب. والكلمة قرآنية وردت في قوله تعالى : (لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ) [15/الحجر] يعني : سُدَّت وأغلقت وحُبِست عن الرؤية..وهو المعنى الذي أراده شاعرنا المدني الكردوسي في قوله :

كم بلغ النصاب الحب و زكيناهُ

والحصن المنيع البينا دَكّيناهُ

حب الجيل جميعاً بابو (سكَّرناهُ)

يعني باب الحب لغيرها قفلناه وأغلقناه وحرمناه…

6/ ويقول الخليجيون : المخزون أو الطعام غلَّق ؛ يعني نفد وانتهى..وهي قديمة عندنا ؛ قال الحاردلو :

حسرورن زمان أنا ضيَّقَنبُو أخلاقي

طول الليل مِساقِد وعيني ما بتلاقي

من فَرق البجيني الهجعة بالعراقي

كل ما اقول (أغَلِّق) فوقي يصبح باقي

الحسرور : الحسار وحرارة الحب..ومساقد : مساهر من السُّقدة وهي طائر معروف لاينام ليلاً..والهجعة : آخر الليل ومنها : طلاق الهجعة ال ما فيه رجعة..والعراقي : قميص النوم للمرأة..وأغلق : أسدد حسابي وأنهي ماعليَّ.

يتذكر حاله مع هذه العفريتة التي تأتيه متهيئةً آخر الليل

فكلما نوى التوبة من فعائله معها وجد نفسه لم يكتفِ ولم يشبع…

7/ ويقول السعودي : انا رايح ديرتنا…أي بلدتنا.. والديرة بمعنى البلد قديمة عند السودانيين..يقول حاج علي ود حليب عليه الرحمة ، يمدح الصحابة :

ناس سعد وسعيد فارس اللقا عرمرم

شايلين المقودب ما بيدوس يترَم

أب دوف السمين الصبحو مقلَّم

الرخم ال يحوم (بالدِّيرة) مابيقرم

يعني : الديرة أو البلدة التي يهاجمونها ، صقورها لا تقرم للحم ولا تفتقده من كثرة الجثث…

وقال الشيخ حياتي ، رحمه الله :

أعداي من ديرتي زاز واجعل نومهم خزاز

يعني (زازيهم ) وأقلقهم واجعل نومهم متقطعا..(ياعزاز انا نومي خزاز)..

وقال الشيخ أحمد ود سعد فجمعها على (دِيَر) :

إبليس ما بيحوم بي ديرك

وقال ود شوراني :

فلانه جريعة العسل المنونيه طيورا

ال شرَّفنا بي (ديرة) ام شديده مرورا

ال من فرقها الروح طاشَّه مي مخَبوره

نور الكهربا ال بتضوِّي تقليد نورا…

(ديرة ام شديدة) بالبطانة وهي بلدة الشاعر…

ونواصل إن شاء الله..

إبراهيم القرشي

14/5/2025