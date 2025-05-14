إلى المكتب الصحفي للشرطة – السودان .. أرجو فتح تحقيق عاجل حول

إلى المكتب الصحفي للشرطة – السودان

إلى السيد المدير العام للشرطة..

أرجو فتح تحقيق عاجل حول هذا النشر الذى اقل ما يوصف به أنه (غير مسؤول) ، كيف يتم نشر تحت (يحدث الآن) وتحديد المكان فى ظروف بلادنا والمهددات والمخاطر المحبة بها؟ هل غاب الحس الأمني لدى الشرطة كلياً؟ هل هناك هدف أثمن من كل هيئة الشرطة فى مكان واحد ؟..

لقد قمت بحفظ هذا البوست وتأخرت فى نشره حتى تأكدت من انتهاء الاجتماع ، ولكنني مصدوم من هذا التصرف..

د.ابراهيم الصديق على

14 مايو 2025م