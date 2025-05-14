■ في منطقة الخوي لاتزال القوات المسلحة وأهل الخوي يواصلون عمليات دفن جثث مليشيات التمرد التي تم دحرها يوم أمس .. وبحسب روايات متطابقة فإن عدد قتلي عصابات التمرد تجاوز ألف قتيل بجانب الأسري ومئات الآليات والعربات القتالية المحترقة ..

■ هزيمة ساحقة وصاعقة تلقتها المليشيا في الخوي وكسرت شوكة قواتها التي تم تجميعها من الفاشر ونيالا والضعين وبابنوسة .. كما تم سحب عدد من القوات من مدينة النهود .. كل هذه القوات تعرّضت لمحرقة هي الأقسي والأكبر من بين هزائم وإنكسارات المليشيا في الفترة الأخيرة ..

■ بقايا شتات المليشيا المنكسرة في الخوي هامت علي وجوهها في القري والمناطق المحيطة بها حيث استغاث الهاربون من المليشيا بالمواطنين يطلبون الماء والطعام وهم في حالة يرثي لها ..

■ هزيمة المليشيا في الخوي خلطت أوراق التمرد في كردفان عامة والفاشر خاصة ..

عبد الماجد عبد الحميد