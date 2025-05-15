قنبلة الوجود الأجنبي بالسودان حذرت منها مراكز بحثية كثيرة، وأشارت تقارير الشرطة لخطورتها، للأسف لم يستبين الشارع إلا ضُحى الغد، بعد أن وقع فأس حميدتي على (نافوخ) الشعب. شكّل الأجانب ركيزة أساسية لقوات المرتزقة، فقد ساموا الشعب الأمرين. الآن انجلى غبار المعركة في كثير من مناطق السودان، لتطل القضية برأسها من جديد. الدولة غيّرت من سياستها القديمة بعد أن دفعت الثمن غاليًا، ها هي ولاية الخرطوم – محلية شرق النيل على سبيل المثال لا الحصر تشرع في ترحيلهم لأوطانهم. ولكن المزعج في الأمر مازال المواطن (في وادي المحنة). عليه نناشد لجان الخدمات والطوارئ ومنابر المساجد والاتحادات والإدارة الأهلية والطرق الصوفية وبقية الجماعات الإسلامية بالأحياء والفرقان والقرى أن تضع في سُلم أولوياتها الوجود الأجنبي. ومعركة البناء التي بدأت في مناطق كثيرة لا يستقيم ظلها وعود الشعب أعوج. وخلاصة الأمر يجب أن يكون المواطن البسيط رأس الرمح في هذا الأمر، وعلى أقل تقدير يكون سمع وبصر الأجهزة الأمنية، بدلًا من السلبية المعهودة، فإن لم تغير الحرب الشارع للأفضل فعلى الدنيا السلام، وكأنك يا أبزيد ما غزيت.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٥/٥/١٤