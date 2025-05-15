الحرب سوف تقضي على أكبر آلة كذب ونفاق يشهدها تاريخ السودان الحديث

هذه الحرب لن تُدمر الجنجويد وحدهم …

لكنها سوف تقضي على أكبر آلة كذب ونفاق يشهدها تاريخ السودان الحديث …

مما احفظه عن الشيخ الجليل إبراهيم السنوسي قَوْله نُصح بالدارجية السودانية ( ما تشوفو الخواجات ديل لابسين مهندمين بكامل الأناقة ؛ هؤلاء من اعلي انسان ومن أسفل مجرد حيوان) ..

وعلى الشعب السوداني أن يتفهّم لغة اللحظة والمستقبل أنه طالما بيننا أمثال هؤلاء لن يستقر حال البلد . ستنتهي حــــ ـرب اليوم بالانتصار لكنها ستعود بعد حين و ربما أكثر شراسة من هذه .. هذا اذا سمح الشعب لمجموعة ارازل المجتمع بالصعود مرة أخرى على أكتافه ..

Osman Alatta