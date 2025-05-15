واحدة من أهم اشكالات العقل الجمعي السوداني والتي تشكلت بسبب عوامل مناهج التعليم الداعمة للتخلف وتمكن القبلية هي العداء مع العالم وعدم احتواء الثقافات الدخيلة. مثلا يتم تقديم فترة الحكم التركي والإنجليزي واختزالها في إنها احتلال واستغلال وفي الواقع لولا قدوم الاتراك ومن بعدهم الإنجليز لما حدثت نقلة تنموية كبيرة في السودان وكلنا نعلم ذلك.

ولكن مناهج التعليم تقدم الإستعمار على إنه فترة استغلال واذلال وهو من باب التركيز على التكاليف أكثر من المنافع. وهذا الفكر انتشر في كل افريقيا تحت مسمى دراسات ال post colonization studies وهي ما حبست افريقيا في السجن الثوري الذي منعها من استيعاب التدفق الحضاري الذي جلبه المستعمر والبناء عليه واحتوائه كواحد من أفضل الفواصل في تاريخ الأمم الإفريقية التي كانت بدائية جدا قبل تلك الفترة.ولذلك حتى بعد الاستقلال استمر المد الثوري والتمرد على الحكومات التي اسسها الإستعمار حيث ان الفئات التي فشلت في استيعاب المد الحضري الذي جلبه المستعمر باتت تنظر لتلك المجموعات التي تماهت وتعلمت ولم تقاوم المد الحضاري بل اندمجت فيه وتعلمت منه على إنها امتداد للمستعمر ولابد من طردها والاستقلال عنها.

لا يمكن لأمة إن تنمو بالتمسك بمعتقداتها ومحاربة المد الحضري بل ان أسرع طريقة لتحقيق التنمية هي إن نفتح اذرعنا واسعتين لاحتواء الاخر الأكثر تحضرا و تطورا وتمدنا بل والتعلم منه وتقليده. ولكن التطاول على الأمم المتحضرة وادعاء الندية معها لن تأخذنا إلى أي مكان.

ولذلك أنا أقول دائما إن دولة 56 ليست صناعة الشوايقة والجعليين والدناقلة بل هي صنيعة الإنجليز الاحترافية وهي اثبتت قوتها وتماسكها رغم كل العواصف. وإن والقبائل التي ورثتها هي من تماهت مع المد الحضاري الذي جاء به الإنجليز وتلك التي تخلفت هي من قاومت هذا المد ولذلك حين غادر الإنجليز وجدت نفسها على هامش القرار السياسي والاقتصادي في سودان 56لانها لم تبني الcapacity المطلوبة لانشغالها بالمقاومة بدلا من التعليم وتطوير المجتمعات.

سبنا امام