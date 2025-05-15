في بريد السيد الرئيس

هذا عرضحال عاجل للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع التحية والتقدير

قرار منع تحرك المركبات دون اللوحات يحتاج لاستكمال بإضافة مركبات القوات النظامية وغير النظامية وخاصة الحركات المسلحة وايقاف رجال المرور من انتزاع لوحات السيارات عند ارتكاب السائقين للمخالفات المروية مثل الوقوف الخاطئ وغيرها مع استحداث وسائل حديثة لمنع المخالفات دون الحاجة لنزع لوحة المركبة علاوةً على منع النظاميين من حمل السلاح داخل الأسواق لغير الضرورة

بالإضافة إلى منع ممارسة النظاميين لأي مهام بدون ارتداء الزي الرسمي.. يتعرض كثير من المواطنين للابتزاز والاحتيال والإهانة من قبل المنتحلين لصفة النظاميين.. ارتباط الناس قواتهم واحترامهم لهم بدأ يتقلص بسبب ممارسات بعضٍ ممن يرتدون ازياءً مدنية يمارسون مهام عسكرية في الشوارع والأسواق وفي طلمبات الوقود وفي كل الأماكن العامة .. هذا طبعاً مع التأكيد على كامل الاحترام والتقدير لكل ما قامت و تقوم وما ستقوم به القوات النظامية من جهود لخدمة البلاد والعباد

كتب / عبدالقادر باكاش