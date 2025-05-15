إسحق أحمد فضل الله يكتب: (كاتب يبحث عن الفهم)

وفى بحثنا نجد أن هناك من الأسئلة عدد نجوم السماء….

ونجد أن طبيعة الخلق تجعل الصقر يصطاد الحمامة .. وتجعل الحمامة أسرع من الصقر

ونجد أن طبيعة الخلق تجعل في عين الحمامة مثلثاً مظلماً…

وتجعل الصقر الذي يطارد الحمامة يدخل في المثلث المظلم هذا…. ويصل إلى الحمامة …. لكن …. من أخبر الصقر بوجود هذا المثلث…..

وكم منا عنده هذا المثلث ..

……

ونقرأ عن معادلة فايبوناتشي .. والكواكب ومداراتها وقرون الخروف وإلتواءاتها والهيكل العظمي لك .. والنسبة بين اليابسة والبحار على الأرض .. وإلتواءات العاصفة .. و..

كل شيء فى الوجود ما يجمعه هو أنه تطبيق لمعادلة فايبوناتشي هذه..

ونسأل….

……(انا كل شيء خلقناه بقدر)

والأديان ليست أكثر من كشف للمعادلات الموجودة أصلًا…

وديورانت (أضخم من كتب تاريخ العالم بعد قراءة ستين سنة) ديورانت أخر عمره يكتب إلى كيسلر وفلاسفة وعقول يسأل عن .. معنى الوجود…

……

ونقرأ عما يقود الإنسان (ماهي دوافعه) ليفعل أي شيء

ونجد أن الإنسان…لا يعرف…

ونقرأ كتابات المفكرين والنكات والحروب وأنواع الطعام/ لماذا يجد لسانك مذاقاً يختلف عن كل أحد/ ونجد مليون إجابة

…..

لكن. ما لا نجد له جواباً هو أفعال الزعماء

وديورانت يقول

(التاريخ أكثره الكذب .. والباقي من صنع الخيال)

والجملة هذه نستعيدها ونحن نقرأ حكاية الأسد .. الزعيم السوري

قال السفير السوري في باريس أيام 1967

خارجيتنا تتصل بي/ وزير دفاع إسرائيل فى باريس … اجتمع به…

واجتمعت

والوزير يلقي إلي بوريقة فيها

قل لحكومتكم أن تلتزم بالاتفاق…

قال

: فرنسا… قبل ضربة 67 بعشرة أيام تخبرني أن إسرائيل سوف تضرب

……

ورجل بعد الهزيمة يزورني لأساعده في دخول دمشق

وتشككت….

والسفير يقص كيف إنه بعد غمس الرجل في السكر يد في حقيبته رسالة من المحفل الماسوني تشكر وزير الدفاع لتنفيذه الاتفاق

قال

وفي دمشق بعد زمان كنا في جلسة مع مفوضين ووزراء ومخابرات

قال ضابط المخابرات

أحضرنا نقيباً من إدلب وأخر من حما .. وكلاهما خبير ألغام

وجنود من دير الزور

ونزعنا الألغام من الحدود ..

وبعد نهاية المهمة أعدموا كل من شاركوا في المهمة….

في السودان لما كان علي شمو وزير إعلام كان يقود مجموعة ويحفر الأرض (تحت الأرض الخشبية للقاعة الكبرى فى وزارة الإعلام) التي كانت مقراً للجمعية الماسونية وهناك يجدون جماجم … ويجدون قائمة بأسماء أعضاء المحفل الماسوني …..

ونتمنى أن يعلن الأسماء فهو ظل يرفض كشف الأسماء….

في عالم السياسة نجد ما يجعلنا نتساءل عن صحة وكذب ما نجد…

……

أفيدونا …. لكن..

إسحق أحمد فضل الله