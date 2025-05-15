أن تخرج دمشق أقدم مدينة في العالم “فرحانة” برفع العقوبات عنها أمر محبط، أن تفرح سوريا بما تراه إعادة الدمج في العالم، وهي أول بلد اخترع الأبجدية وعلمت الناس ‘فك الخط’ وأول بلد اخترعت النسيج وكست الناس من العري، وعلمتهم صناعة الزجاج الشفاف، والنجف الملون، وتقسيم المويسقى وتدوين النوتة.

عندما يحدث هذا .. لا استغرب أن السودان ثالث منتج للذهب في أفريقيا يتوسل حكومته ألا تصدر الذهب لمن يشتري به السلاح لقتل السودانيين ويستأجر به المرتزقة لهتك عروض نسائهم.

وهنالك من المرتشين من يبرر أن الذهب قطاع خاص وخارج السيطرة .. والكل يعلم أن (النعاج) ليست ملكا للحكومة ولكنها منعت تصديرها، وأن القصد هو بذل المجهود في السيطرة والتنسيق، مثل أي دولة محترمة وعندها شرف، والكل يعلم أن النظام السابق في فترة كان يشتري الذهب ويقنن تصديره كما يريد حتى دخلت فيه سوسة الفساد والعمالة ونخرت المكاتب الخاصة وارتبطت القرارات بالعصابات وضاع الاستقلال الاقتصادي ثم ضاع الاستقلال السياسي مع ثورة “دسيس مان” و “حنان أم دم”!

أنهم العرب .. انزل الله عليهم الكتاب الخاتم .. فاختاروا المجلات الجنسية!

مكي المغربي