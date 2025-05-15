الخوي آخر ثمار الحكم الاتحادي تعود الي حضن الوطن

محلية الخوي وعاصمتها مدينة الخوي تعتبر ثمرة مباشرة للارادة الشعبية السودانية في تطبيق النظام الفدرالي والحكم اللامركزي وذلك من خلال المطالبات المستمرة والمشهودة لمواطني الخوي بانشاء محلية خاصة بهم في إدارية الخوي القريبة من مدينتي الابيض من جهة الغرب ومدينة النهود حيث تقع الخوي شرق مدينة النهود .

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اسفرت المطالبات المستمرة لمواطني الخوي عن قيام محلية الخوي في العام ٢٠٠٠م تقريبا و شمر أهل الخوي عن سواعدهم وجهدهم الذاتي وقاموا بتشييد رئاسة المحلية ومنزل للمعتمد والمستشفي والمدارس وانطلقت بالخوي التنمية التي ساهم فيها طريق الانقاذ الغربي الذي يربط المدينة بغرب السودان ولايات دارفور وطريق الصادرات ام درمان بارا الابيض بالعاصمة القومية .

جاء المتمردون دعاة الفدرالية الكذبة ودمروا مدينة الخوي والنهود وكل ولاية غرب كردفان بما في ذلك مدينة الفولة عاصمة الولاية التي تعتبر المدينة الوحيدة التي تضم جامعتين حكوميتين هما جامعة السلام وجامعة غرب كردفان .

وباحتلال مليشيا ال دقلو الارهابية لمدينة النهود التي تعتبر العاصمة الادارية لولاية غرب كردفان تكون قد اجهزت علي كل المشروعات العملاقة في الولاية من مطارات وجامعات واسواق من بينها سوق المحاصيل بمدينة النهود ومن قبل ذلك قاموا بتدمير مطار بليلة وكل شركات النفط في في غرب كردفان من الزرق غربا الي المجلد و بليلة التي كانت تدر علي قيادات الادارة الاهلية بغرب كردفان الأموال التي يحصلون عليها من نصيب غرب كردفان من عائدات البترول البالغة ٢ في المئة والتي استبدلوها يذهب ال دقلو وسيفهم وكانت النتيجة هذا التدمير الممنهج من قبل مليشيا التمرد لولاية نشأت من الصفر واجتمعت لها كل عوامل النهوض في سنوات قليلة إلا انهم دمروا كافة المنشآت الحيوية بغرب كردفان ويتحدثون من غير حياء عن التهميش والهامش و وهم الذين يقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض .

القوات المسلحة والمشتركة وفيلق البراء ابن مالك وجهاز الامن والشرطة والمقاومة الشعبية يستردون مدينة الخوي ويطهرونها من دنس التمرد بعد معارك عنيفة حشدت فيها المليشيا من كل مكان ولكن أبناء الوطن الخلص تصدوا لها ودمروها تدميرا علي ابواب الخوي الباسلة وهم زحفهم غربا لاستعادة النهود العريقة ام المدائن في كردفان الغرة ام خيرا جوا وبرا .

اما متحرك الصياد لهم بالمرصاد لاسترداد كامل ولاية غرب كردفان و ولايات دارفور في معركة الكرامة الوطنية سائلين الله العلي القدير ان بتقبل الشهداء ويشفي الجرحي ويعيد الاسري والمخطوفين ويؤمن الخائفين من أهل السودان ويردهم الي ديارهم سالمين غانمين .

د.حسن محمد صالح

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فيلق البراء ابن مالك داخل مدينة الخوي الحرة الابية .