لم تكن للحكومة المركزية سلطة على كامل أطراف البلاد المختلفة في يوم من الايام .

مناطق كثيرة في كردفان و دارفور و النيل الازرق ،كانت خارج اطار سلطة الدولة . مجموعة من القبائل و العصابات تضع حواجز في الطرقات لابتزاز كل من يمر عبر تلك المناطق ، و الدولة لا تستطيع أن تحرك حجرا في تلك المناطق بدون ارضاء هذه العصابات .

هذه الفوضى ستنتهي بعد هذه الحرب . الجيش سينتشر على امتداد خريطة السودان ، و تندحر هذه العصابات التي تشارك مليشيا الجنجويد في النهب الان ، ستندحر للأبد .

اي حكومة مدنية تأتي بعد الحرب ستجد ان الجيش فرض سيطرته الكاملة على امتداد تراب الوطن …

لن تقوم قائمة لعصابة أو حركة ابتزازية بعد هذه الحرب …

السيطرة الكاملة للجيش و خلفه ٣٩ مليون مواطن يحرسون حقوقهم ، و ينتخبون من يمثلهم لقيادة الدولة و ادارة شئون حياتهم …

Salim Alamin