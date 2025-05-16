الإمارات تُعد من أقوى الاقتصادات في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في التجارة والطاقة

على هامش الجدل حول تسمية الإمارات بـ”دويلة”، فالأمر يستحق وقفة .

لو كان النقاش من زاوية الاقتصاد، فالوصف يصبح مضحكًا للغاية ولا يستحق حتى التعليق؛ فالإمارات تُعد من أقوى الاقتصادات في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في التجارة والطاقة والاستثمار.

أما من زاوية المساحة، فالإمارات تحتل المرتبة 116 عالميًا بمساحة تقارب 83,600 كم²، أي أنها في منتصف جدول ترتيب دول العالم، لا في ذيله كما يُخيّل للبعض.

واللافت للنظر أن هناك دولًا كبرى ومؤثرة عالميًا أصغر من الإمارات من حيث المساحة، منها:

في أوروبا: البرتغال، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، سويسرا

في آسيا: كوريا الجنوبية، إسرائيل، لبنان، الكويت، قطر، البحرين

التعبير كله مستمد من أرث السادات و كلامه عن قطر سنة 1978م.

#السودان

عبد الرحمن عمسيب