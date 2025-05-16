إسحق أحمد فضل الله يكتب: (الشفاء من ماذا لماذا هل متى أين كيف)؟

نتتبع الهندسة

الطرق الخلوية تصنع انحناءاتها بحساب يتفق مع سرعة ووزن عربتك .. بحيث يكون ارتفاع كتف القوس وطوله هما ما يقود عربتك

للسباحة معلم السباحة يجعلك تقف في حوض يرتفع حتى خصرك ثم يطلب أن تمسك بإبهام قدمك … إن أنت لم تطفو عندها فإن جسمك لا يصلح للسباحة …. الماء هو الذي يحكم

هندسة الخلق تحكم

…. عالم الفضاء الذي أكتشف نبتون لم يكن يعلم بوجوده …. وكانت حساباته تجعله يتوقع كوكباً معيناً في ساعة كذا .. في مكان كذا

والرجل يوجه منظاره والكوكب لم يكن هناك …

تأخر

والعالم يحسب التأخير ويصل إلى حقيقة أن التأخر هذا سببه وجود كوكب بحجم كذا في مكان كذا

والرجل يوجه منظاره إلى هناك ويكتشف نبتون

هندسة الكون هي ما يحكم

نتتبع أسلوب المخابرات …. شواهد ثم نتيجة

وفي قرية على الحدود مع الجنوب أيام حرب الجنوب كان سوقها يبيع الأسماك التي يصطادها الناس من بحيرة قريبة

والضابط يلاحظ وجود سمك بأحجام ممتازة …

و كيف أصبحت أسماك البحيرة القريبة وفجأة بهذا الحجم

والضابط يلاحظ أن الأسماك الجديدة هذه بها (ثقوب) مما يعني إنه قد جرى إصطيادها (بالحربة) ومن يصطاد بالحربة هم أهل قرية تقع داخل قرى التمرد … وهذا يعني أن الأسماك تأتي من هناك

مما يعني تسلل جواسيس التمرد كل صباح …

وإعتقلوهم

……

كل الحكايات ما فيها هو محاولة إكتشاف صلة كل شيء بكل شيء

والصلة هذه موجودة إلى درجة إنها هي ما يدير الوجود

لكن ما لا يمكن الإمساك به هو قوس الصلة هذه

والمؤلم ليس هو أنه لا توجد أجوبة … المؤلم هو أن هناك ألف إجابة متناقضة لكل سؤال

وهكذا ظللنا في تيه صحراء عوامل الأسئلة

كيف… ماذا … لماذا … متى .. أين … هل…

وندهش …. حين نجد أن الإجابة هى العجز عن الإجابة

والتفسير .. والتاريخ .. والأذكار والحكايات .. والجهل والعلم كلها تنتهي إلى أن

العجز عن الإدراك …. إدراك

وقالوا. يا أبا يزيد …. كيف وصلت

قال

قيل لي … خلّ (بتشديد اللام).. نفسك .. وتعال

………

قبل فترة .. الشيخ الصواف وشيوخ آخرون في السعودية ينبشون قبور الصحابة في منطقة موقعة أٌحد .. ويحولونها إلى مكان مرتفع بعد أن ظل السيل يهددها

قالوا

…. وجدناهم كما هم

ووجدنا حمزة مقطوع الأنف والأذنين

المعروف أن هند بنت عتبة كانت قد قطعت أنف وأذني حمزة …

الزمان يجيب على …. هل ومتى وأين وكيف وماذا ولماذا….

وأقواس الغيب تحكم أقواس الشهادة.

إسحق أحمد فضل الله