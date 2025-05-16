الخوي معركة للتاريخ ودرس للجيوش في العالم

♦️- في الخوي تم تحطيم قوة المليشيا وهربت تاركة ورائها اكثر من الف جثة وعشرات العربات المحترقة وعشرات العربات والمدرعات تم الاستيلاء عليها بواسطة جنود المشتركة هرب منها جنود المليشيا وتركوها تعمل طالبين للنجاة جريا علي اقدامهم ومع ذلك لم ينج منهم الا القليل.

♦️- في الخوي جاءوا باكثر من 350 عربة قتالية وعشرات المدرعات غير الفزع المتتابع وحشدوا جنودهم من الفاشر ونيالا وحتي مرتزقة افريقيا الوسطي وزحفوا تحت تغطية كثيفة من المسيرات الاستراتيجية التي كانت تقصف مركبات الجيش وتزعزع الدفاعات وفتحت ثغرات مكنت المليشيا من الدخول للمدينة فانسحب الجيش في اول الامر

🔳- وبسبب استهداف مسيراتهم للعربات المتحركة اختار جنودنا البواسل من المشتركة والجيش ان يترجلوا عن مركباتهم كما قال بشر بن عوانة لما تردد

حصانه عن ملاقاة الاسد ( أنل قدمي ظهر الارض اني رأيت الارض اثبت منك ظهرا)

🔳- نزلوا علي الارض وتسلحوا باسلحتهم الشخصية والقرنوف والاربجي وزحفوا مشيا علي اقدامهم ونصبوا الكمائن تحت الاشجار وخلف التلال كمجموعات صغيرة خارج المدينة ولما وصلت قوة المليشيا الرئيسة لم تفق حتي وجدت جنودها ومركباتها وسط النيران ثم حدث الالتفاف الواسع من فزع الجيش واصطدم الحديد بالحديد فعلا لا قولا فاصبحت مسيراتهم بلا جدوي وقتها لان الاشتباك اصبح قريبا جدا, عندها فقط عرد جنودهم وهربوا تاركين قتلاهم ومركباتهم..

🛑- ماتم في الخوي كان عبارة عن سحق وتدمير وتمزيق بلا رحمة لمتحرك المليشيا وللفزع الذي اتي والفزع الثاني..

♦️- صدمة المليشيا كبيرة فهذه المعركة اثبتت لهم ان جنودنا عنيدين وصبارين علي القتال وان عقلية قادة متحركاتنا تتجاوز دروشتهم واساليب قتالهم بمراحل…

♦️- هم الان يعولون فقط علي الخريف اما القوة العسكرية فقد اختبرت وفشلت وهرب الجنود ببقية العربات وهذه خسارة مضاعفة.

♦️- نصر مستحق وجهد كبير وبذل للارواح وفدائية منقطعة النظير..رحم الله جنودنا البواسل وشفي الله الجرحي.

🔳- والحمدلله اولا واخيرا فما النصر الا من عند الله.



النور صباح