عفوا جدي الأمين… عفوا ماركس

رحم الله جدنا الأمين ود على ود الفيل والذي رحل عن عمر تجاوز القرن من الزمان… كنت استمتع كثيرا بالجلوس إليه لما يسكبه من تاريخ في ونسته إذ شهد المهدية في صباه الباكر وعاصر كل الفترة الاستعمارية وجزء كبير من الحكم الوطني ولكن الأهم انه يحكي بمنهجية إذ يقوم منهجه على أن الحاضر أفضل من الماضي وان المستقبل أفضل من الحاضر وله لأزمة ثابتة هنا وهي (العن ابو زمان ولو كان امبارح) في تقديره أن القيم والأخلاق والأفعال في الحاضر أفضل من الماضي وان شباب اليوم أفضل في كل شي من عجائز اليوم وإذا دخل اي واحد من مجايليه في نقاش معه يحسمه بالضربة القاضية (يا فلان ما تشكر لي أمس.. انت ما كنت بتسوي…. وتسوي… هسي ولدك فلان دا بيعمل كده؟) وإذا وجد رهط من أقرانه جالسين يقول لهم اسمعوا ياشياب يا… ما تقعدوا تتوسوسوا تقولوا اولاد الزمن ده الفعلتك والتركتك على الطلاق اولاد الزمن احسن منكم بكتير.. انتو كنتوا بتعرفوا النضافة ولا بتعرفوا الاكل ولا بتعرفوا الفضيلة انتو ما كنتوا كذا وكذا.. كان يجعلهم يتصايحون يا حاج الأمين الرسول فوقنا… لا لا يا حاج الأمين بي قفاك لدرجة ان احدهم ذات مرة حلف عليه بالطلاق أن يصمت (مافي داعي للفضائح دي يا ود الفيل)

كنت اذكر جدي الأمين كثيرا في هذا الباب تأثرا بمنهجه فكنت منحازا لشباب اليوم وقيم وأخلاق اليوم وحذرت كثيرا من الذين يتحدثون عن ايام زمان على أساس أنها (الزمن الجميل) ويذمون الحاضر وقلت أن هذا زرع إحباط في الشباب.. وكتبت ذات مرة قائلا لا مانع من أن يتذكر اي واحد منا ماضيه بشي من الحنية لأنه يتذكر صباه الباكر وشبابه النضر فيحق له أن يبكي كما يشاء على ايام صحته وفتوته (ليت الشباب يعود يوما…) ولكن ليس من حقه أن يصدر حكما عاما على أن زمنه هو الزمن الجميل والزمن الحالي هو الزمن الاغبر بعبارة أخرى له أن يحكم حكما ذاتيا ولكن ليس من حقه أن يصدر حكما عاما وإذكر أن استاذنا الكبير استاذ الأجيال محمود أبو العزائم قد علق على هذا الكلام في لقاء إذاعي وقال انه يستحق الانتباه

باختصار كده لقد تعلمت من جدي الأمين أن التاريخ يمضي في خط مستقيم نحو الأحسن قبل أن أقرأ ذلك في الماركسية.. بكرة احلى عقيدة راسخة عند ماركس توصل إليها بعد قراءة معمقة في الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية من المشاعية البدائية ثم الانقطاع ثم الرأسمالية إلى الشيوعية المرتقبة

قبل مدة ارسل لي صديق عزيز يعلم حبي الشديد لإبراهيم عوض فيديو يحتوي على عدد من أغنياته الجميلة بقصد المواساة في النكبة التي احدثها بنا الدعم السريع… واصدقكم القول أنني قدرما حاولت استرجاع الاحساس القديم التي كنت اسمعها به فشلت… لقد عجز الفيديو أن يحملني إلى عوالم المطلق كما كانت تفعل بي تلك الأغنيات.. لقد أيقنت أن الدعم السريع دمر كل شي جميل في حياتنا فعلا (الدخل فينا تاني ما بتمرق) كل الذي نجح فيه الفيديو هو أنه أكد لي أن هناك ايام جميلة مضت ولن تعود.. فيا جدي الأمين ويا كارل ماركس التاريخ لايمضي في خط مستقيم إنما هناك نوبات من الهمجية الوحشية تعتري البشرية فتهبط إلى درك بيهمي يسوده قانون الغاب ليس فيه قيم رفيعة ولامبادي خيرة

كل الذي اتمناه الان ان يرى اطفالنا الحاليون اي الذين عاصروا النكبة أياما قادمة مختلفة عن ايام الدعم هذة مثلما رأى جدنا الأمين فترة ما بعد المهدية ليقولوا (العن ابو زمان ولو كان امبارح) ثم تأتي بعدهم أجيال تعيش حياتها بهدو إلى أن يأتي جيل يطب عليه حميدتي آخر فيلحق حياته أمات طه فيرجعها إلى العصور الوسطى… فدائرية التاريخ سنة من سنن الله في الكون… هذا والله اعلم

عبد اللطيف البوني

/حاطب ليل/١٦مايو ٢٠٢٥