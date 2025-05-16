حسن اسماعيل يكتب: الخيط الناظم

> أوضحت حركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الخيط الناظم للعلائق الدولية هو خيط المصالح والذي في لحظة سفور وجموح يمكن أن يتجاوز بسهولة كثير من كروت الابتزاز مثل كرت الإسلام السياسي والإرهاب وغيرها…

> الصورة والمديح الذي كاله ترامب للشرع بلحيته الأنيقة تقول ذلك

> تصريحه قبل أيام:- طلب مني صديقي أوردوغان أن نرفع العقوبات عن سوريا وسنغعل!!

> وتصريحه بخصوص أمير قطر …. ( الجميع يطلب منا أن نوجه ضربة قوية لإيران إلا قطر ، والإيرانيون محظوظون لأننا سنستجيب لطلب الأمير تميم) !!!

> نهر المصالح الذي جرى بين ترامب واوردوغان والشرع وتميم وأغرق كثير من ديباجات الابتزاز والمضاغطة الكذوب تؤكد بوضوح أن قيمة كل دولة في النادي الدولي بمقدار قوتها غض النظر عن مشروعها السياسي الداخلي!!

> هل استمعتم إلى قادة باكستان وهم يتلون آيات الجهاد ويفتتحون ردعهم للهند ويجعلون كل العالم يموء وهو يقتعد ذيله في انكسار….

> الفريق البرهان… تأمل في ديناميكية هذا الحراك والتقط الفكرة الأساسية…. فكرة صناعة قوة الدولة

حسن اسماعيل