حن نواجه مشكلة حقيقية في فهم العالم من حولنا

نحن نواجه مشكلة حقيقية في فهم العالم من حولنا.

حتى عندما نلجأ إلى “الشتيمة”، فإننا نختار أساليب طفولية، كأن نستخدم مثل لفظ”الدويلة” ، و الذي لا يقول أي شئ سوى أن قائله لا يعرف كيف تمضي السياسة في الشرق الأوسط الكبير .

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب معروف بأنه لا يحترم أحداً، وله سجل حافل من التجاوزات العلنية بحق رؤساء دول كبرى.

ومع ذلك، لا تزال أمامه ثلاث سنوات ونصف في البيت الأبيض، وهذا ما ينبغي أن نأخذه في الحسبان جيداً.

بعد ذاك ، دعونا ننظر في الطريقة التي يتحدث بها ترامب عن الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

نبرة الاحترام والإعجاب حاضرة ، و التعبير عن صداقة قديمة ممتدة .

ليس كل شيء يُنتزع بالصدام.

ما لا يُنال بالقوة، يمكن تحقيقه بالدبلوماسية.

والتصعيد غير المدروس غالباً ما ينعكس سلباً على مصالحنا.

النهج الذي تتبناه بعض الأصوات في ملف السياسة الخارجية، والذي لا يختلف كثيراً عن منطق “الإنقاذ”، يبعث على القلق.

نأمل أن يمضي السفير عمر صديق، وزير الخارجية، في خطٍ براغماتي وإيجابي .

#السودان

عبدالرحمن عمسيب