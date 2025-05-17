لا فرق بينهم وبين الجنجويد… وربما هم أسوأ.

في ظلال الحرب، وبينما يُقاتل الأبرياء من أجل البقاء، خرجت علينا فئة لا خُلق لها ولا ضمير، تستغل الفوضى لتبني مصالحها وتنهب ما تبقى من مؤسسات الدولة المنهكة. فئة لم تُطلق رصاصة، لكنها سرقت في الخفاء ما لم تجرؤ البنادق على أخذه في العلن.

إنهم مفسدو زمن الحرب، تجار الخراب، صناع طبقة جديدة تُراكم الثروات فوق الجثث، وتخطط أن تكون سيدة المشهد في زمن ما بعد الحرب.

لا وألف لا.

كل من أفسد في هذه الحقبة فساده مرصود، وسيُحاسب.

وإن لم تُجتث هذه الفئة الآن، فلن يُبنى السودان أبداً، لأنهم سيفسدون الإعمار كما أفسدوا الدمار.

هذا الوطن لن يُشفى من جراحه إلا إذا نُزع منه سُمّ الفساد.

ملفاتكم عندي تراكمت حان وقت نشرها …

البعشوم