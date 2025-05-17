وما زال البحث عن المعز وسيفه وذهبه جاريا يا ياسين

بعد المصالحة الوطنية عام ٧٧ بين الجبهة الوطنية مع نميري التي كانت تضم حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي والحركة الاسلامية، دخلت قيادات الجبهة مختلف المؤسسات المايوية وقد تقلد يومها الاستاذ الراحل يس عمر الامام منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأيام. وقد قابلته في تنوير طلابي وكنت حينها على أعتاب الدخول للجامعة، فحدثني عن زيارة قام بها للبنان الشقيقة وفي اجتماع مع الصحفيين ببيروت قال لهم معاتبا: لماذا تتصدر قضايا السودان السالبة خطوطكم العريضة في الصحف وأغلفة المجلات وتتجاهلون قضاياه الموجبة، وتجعلون من خطأه دائما خطيئة. فرد عليه سليم اللوزي أو فريحة لا أذكر بقولهم: (بصراحة يا أستاذ يس إن الأنظمة العربية تتعامل معنا بمسلك الترغيب والترهيب، وأنتم لا تملكون ذهب المعز ولا سيفه)

فقلت معلقا: والله يا أستاذ يس إن هذه البلاد عامرةٌ بالمال والرجال، ولكن ينقصها الخيال الذي منعنا من أن نبايع (المعز) حتى نقلده سيفنا للمنازلة وذهبنا للاستثمار.

وعندما أصدرت ألوان بعد تخرجي من الجامعة فذكرت الحادثة وكتبتها ووثقتها، وإن كانت قبور الصالحين تعي وتسمع الشكوى فإني أرسلها فجرا: عزيزي يس ما زلنا نبحث عن المعز المستحيل، وقد أحالت المؤامرة ذهبنا ثمنا لشراء هزيمتنا وحولت ابنائنا لمرتزقة وقتلة ومغتصبين (والعياذ بالله)

حسين خوجلي