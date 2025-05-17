الإختراق الكبير !!

تقدم الجيش والقوات المساندة له اليوم جيد في ام درمان وفي كردفان وكذلك صموده في فاشر السلطان

في واحدة من التصريحات المهمة للقائد العام الرئيس البرهان قال أن تسليح الجيش وعقيدته القائمة على الدفاع يجب أن تراجع بسبب المهددات التى تواجه السودان

في ظل الحرب الجارية استطاع الجيش والقوة المساندة إحداث أكبر خسارة ممكنة في صفوف المليشيا من مواقع دفاعية خاصة سلاح المدرعات والقيادة والإشارة في الخرطوم وبابنوسة في كردفان والفاشر في دارفور ولكن –

لكن مليشيا الدعم السريع لا تكترث لحياة الإنسان ولا سلامة المجتمعات فتعمل على إطالة أمد الحرب من خلال الزج بالعديد من الجهلاء في محرقة الموت المجاني

ما يهمنا هنا والآن تقصير مدى الحرب والقضاء على المليشيا وذلك لن يكون إلا بإكمال عملية الإنتقال من الدفاع للهجوم -عقيدة وتسليح -والإختراق الكبير بمهاجمة مواقع الدعم السريع و معسكراته لا سيما في شرق دارفور -حول الضعين وجنوب دارفور نواحي نيالا

أن ضربات خاطفة للجيش والقوة المساندة لتجمعات الدعم السريع في دارفور تحديدا يمكن أن تخلط حساباته وأوراقه القائمة على الهجوم و حشره في خانة الدفاع التى لم يعتاد عليها !

بكرى المدنى