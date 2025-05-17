لو في ناس متخيلين إن الحرب دي بدأت في أبريل ٢٠٢٣م حقو يراجعوا حساباتهم.

الحرب بدأت تاني يوم للإنقلاب وحين كتبنا مقالاتنا عن المواجهة المؤجلة (مقالين في فبراير ومايو ٢٠٢٠م) كان جنرالات الهزيمة الذين يتولون السلطة اليوم يطفئون الأنوار، ويتثاءبون، ثم يخلدون إلى النوم في مخدع الدعم السريع أو مخدع الكفيل (لا فرق).

تم إعداد المسرح بعناية لإنتصار الجنجويد ومنح البرهان نائبه حميدتي صلاحيات واسعة لجمع الأسلحة من أفراد الشعب كله، ومنحه لقب (رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة).. متذكرين ولا نسيتوا؟

جمع حميدتي حوالي ٣٠٠ ألف قطعة سلاح من المواطنين – ما عدا عرب الشتات طبعاً- ثم حرقها في إحتفال كبير في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل (الصور من ذلك الإحتفال منقولة من صفحة مجلس السيادة الإنتقالي – السودان).

حين أشعل كفيل حميدتي الحرب لم يكن مع الشعب السوداني سوى سكاكين المطبخ لمواجهته لكن الله لا ينسى، فسبحانه إذ نصر في كل خطوة عبده المظلوم وهزم الكفيل والجنجويد والأحزاب وحده.

النصر قادم لكن شرطه الرئيس هو قيادة تريد النصر لا قيادة تجر البلاد من ثوبها نحو الهزيمة.

محمد عثمان إبراهيم