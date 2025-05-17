دعوة للمراجعة

دعوني اعترف بشئ أن فكرة التعددية الحزبية ممكن تكون معطلة للنهضة الاقتصادية و الاجتماعية و تفتح باب الشيطان للتعاون مع الأطراف الخارجية

سبب فشل الانتفاضة المصرية في ٢٠١١م و الثورة المسلحة في ليبيا و الانتفاضة السودانية في ديسمبر ٢٠١٨م هو الاحزاب و الاستقطاب السياسي و الايدولوجي حيث كانت الاحزاب من اللحظة الأولى تقود الحراك الجماهيري و تحول أن تحصل على غنائم و لذلك كانت هذه الثورات مشاريع حرب اهلية ( مصر تم انقاذها من الحرب الأهلية بحرب اهلية أخرى بين الجيش و الاسلاميين )

فكرة الميثاق التي وضعها عبدالناصر أو المؤتمرات الشعبية للقذافي أو اللجان عند نظام ( البشير – الترابي ) كانت فكرة سليمة تماما

و هي فكرة الديمقراطية المركزية أو ديمقراطية الحزب الواحد

اي محاولة للذهاب إلى نموذج الديمقراطية التعددية يعني الذهاب نحو حرب اهلية

حسن البنا عندما هاجم الديمقراطية التعددية كان محقا فقد كان يعيش في ظل نظام ديمقراطي و عاش ابوه في ظل التنظيمات الحميدية التي قادت لتقسيم الدولة العثمانية

حتى ميشيل عفلق عندما هاجم الديمقراطية التعددية في سوريا كان لديه وجهة نظر فقد عاشت سوريا في ظل فوضى بسبب الصراع الحزبي و الطموح العسكري و بالتالي كانت سورية تحتاج لحزب واحد قوي يوحدها

نحن مجتمعات غير متجانسة و لسنا دولا قومية مثل اوروبا الغربية حتى تنجح لدينا الديمقراطية التعددية و اليوم عندما أصبحت اوروبا دولا تحتوي التعددية الثقافية أصبحت الديمقراطية التعددية تحتضر

اما أمريكا فهي تعاني من سنوات من حالة حرب اهلية صامتة بسبب انخفاض اعداد البيض و خوفهم المرضي من اللاتين القادمين من حدود المكسيك و توقف الهجرات البيضاء من اوروبا الغربية التي عاشت عليها أمريكا طوال قرنين بعد انتهاء الحروب الأوروبية

يبدو أن نموذج الحزب الواحد هو نظام المستقبل

Wayel Nasradin