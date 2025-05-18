الفحوصات الجينية، التاريخ، والأنساب…

هي اهتمامات شخصية تماماً كاهتمام البعض بكرة القدم، أو الموسيقى، أو المسرح، أو حتى ألعاب الفيديو.

يأتيك من يسأل: “ما الفائدة من نشرك لنتيجة فحص جيني على صفحتك؟”

والجواب ببساطة: نفس الفائدة التي تعود على من يكتب منشوراً عن تشجيعه لنادي المريخ، أو عن رأيه في ظلم تحكيمي لمباراة برشلونة، أو عن تقييمه لفيلم Inception ، و كل ما ذكر هو أمور تافهة بالنسبة لي و لكثيرين .

لا شيء يُطلب منه أن يكون نافعاً للجميع. فقط دع الناس تهتم بما تريد و تكتب عنه على صفحاتها الشخصية .

يقول علي الوردي: “لو خُيّر الناس بين عقولهم وعقول الآخرين لاختاروا عقولهم، ولو كانت فارغة!”

فدع كلٌّ يتعلّق بما يُرضيه، فاهتمامك لا يُلزم غيرك، ولا يلغي قيمة ما يهتم به سواك.

#السودان

عبدالرحمن عمسيب