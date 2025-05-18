من هو القيادي المليشي فى صالحة..!

تشويش متقدم فى منطقة الصالحة: واجه شباب متخصصين فى نظم التتبع صعوبات فى الوصول إلى منطقة جنوب امدرمان – الصالحة ، مما يشير إلى وجود أجهزة تشويش متقدمة ، فهل هناك شخصية من الصف الأول فى قيادة مليشيا الدعم السريع المتمردة..

لقد غادر عبدالرحيم دقلو قائد ثاني المليشيا غرب كردفان متعجلاً بعد معركة الخوى ، فهل انتقل إلى منطقة الصالحة لتعزيز دور قواته بقيادة عبدالرحمن جمعة بركة الله ؟ هذا افتراض قائم ، ولكن شواغل عبدالرحيم فى دارفور اكبر ؟

ومن الراجح أن حميدتي شخصياً هو من يدير العمليات العسكرية هناك ، فهو صاحب القرار النهائي فى الانسحاب من الخرطوم وقبلها شرق النيل وما اسماه (التموضع) ولذلك ركز قوته للدفاع عن الصالحة اخر تمركزاته فى الخرطوم..



التحية لهؤلاء الشباب وما يقدمونه من معلومات ورصد ومتابعات ، واجتهادهم وتسخير خبراتهم لخدمة وطنهم وفق طاقاتهم..



ابراهيم الصديق على

17 مايو 2025م ..