شـــــــــوكة حــــــــوت

*مـن الفاشـر الـى نيـالا*

*شوكة حوت لأى هلفوت*

ياسرمحمدمحمود البشر

*لن أتطرق لتفاصيل الإجتماع الذى عقد مساء الأمس الجمعة بخصوص تفاصيل ما تورده (شوكة حوت) من تفاصيل ومن يقوم بتسريب المعلومات وتلاوموا فيما بينهم بعدم تحييد كاتب (شوكة حوت) وهو من أبناء العطاوة فليعلم قادة مليشيا الدعم أن كاتب عمود (شوكة حوت) عميق إنتمائه للسودان وللقوات المسلحة السودانية ومسألة أننى من العطاوة أو الحمياد لا تؤثر فينى كثيرا فأنا صاحب رأى وفكر وأقود الرأى العام من قناعاتى النابعة من الوجدان والقلب السليم فمن المستبعد أن أنحاز الى باطل القبلية والجهوية النتنة فأنا لم ولن أكن مطية لجهلاء آل دقلو وإن حملوا من الدرجات العلمية فهم مجرد أوباش ينقادون برسن القبيلة عموما نحن معركتنا الآن ضد المليشيا حتى الهزيمة أو الإستسلام ونعلم علم اليقين أن ما أكتبه يوجعكم أشد من ضربات الإنتنوف كما إعترفتم فى إجتماعكم ليلة أمس وحتى أزيدكم من الوجع قيد أنملة ونكتفى بتعليق صديق صفحتى بالفيس أمير عبدالله الذى علق قائلا (شوكة حوت لأى هلفوت) وحتى لا نذهب بعيدا فقد أكدت مصادرنا من داخل صفوف المليشيا*.

*أن هناك عدد ٥٠ عربة قتالية للمليشيا بمنطقة الملم متجهة الى الفاشر يرتدون زى القوات المشتركة وكذلك لون العربات وبحسب المعلومات لديهم مجموعة افراد داخل الفاشر متواصلين معهم بأجهزة ٧ كيلو مهمتهم الأساسية ان يرسلوا على الأجهزةالأخرى ويقوموا بعمل تمويه داخل الفاشر ويطلقون إشاعة بوصول القوات المشتركة الى الفاشر حتى يتمكنوا من إختراق الدفاعات بالفاشر وهذه القوة تنوى الهجوم على الفاشر من المحور الجنوبى للمدينة بالإضافة الى تحرك عدد ٢٠٠ عربة قتالية خرجت يوم أمس الجمعة عند الساعة السادسة والنصف صباحا من الكفرة الى الحدود السودانية محور الصحراء وهى تحت سمع وبصر ومرمى نيران السيادة الجوية*.

*ومن خلال رصد ومتابعة تحركات المليشيا بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٥م ادخلت قوات التمرد عصرا عتاد حربي يتمثل في عربات دفع رباعي قوامها مابين ٦٠ الى ٧٠ عربة موديل ٢٠٢٤ لمدينة نيالا حاضرة علما بأن هذه العربات لم يتم تسليحها حتى الآن ومن المتوقع ان يتم الدفع بها لمعارك كردفان بعد تجهيز قوات من المستنفرين والذين تم جلب اكثرهم من جمهورية جنوب السودان كمرتزقة تم توزيعهم جنوب مطار نيالا فى جناين مجوك وجناين مويسى وجامعة نيالا وهذا الإمداد يتم الاعداد له بعد أن هبطت طائرة شحن إماراتية بتاريخ ١٥ مايو مساء الخميس وهي تحمل أسلحة وذخائر للمليشيا وقد تم تحديد نوع الأسلحة وهى عبارة عن مدافع بعيدة المدى*

نــــــــــــص شـــــــــوكة

*فى الوقت الذى تعانى فيه المليشيا من عقدة تقدم الصياد وتسعى جاهدة بكل السبل لوضع المتاريس أمامه لمنع تقدمه غربا نحو دارفور وذلك لضرب عصفور المسيرية بصفة خاصة والكردافة بصورة عامة بنقل الحرب لحواضنهم ومنع متحرك الصياد من الزحف غربا ووقف زحفه لتأمين مدن الضعين ونيالا أطول فترة ممكنة حتى قبول الجيش لتفاوض يحفظ ما تبقى من ال دقلو وتضمن المليشيا بذلك قطع دابر المسيرية لمنع وقطع الأصوات التي تطالب بحقوق ابنائهم المفقودين والهلكى*.

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ربــــــــــــع شــــــــوكــة

*تظل تحركات المليشيا داخليا مرصودة بفعل أشراف العسكر الوطنيين الخلص الموجودين حتي داخل دائرة اتخاذ القرار للمليشيا وتظل تحركاتها الخارجية مرصوده قبل تحركها بفعل الأيادي الطويلة*