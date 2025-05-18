دولة معطوبة ليها أكثر من خمسين سنة، حصل ليها انهيار غير طبيعي في كل المجالات، لا تزال في العناية المركزة السياسية والعسكرية، يشتد عليها الحصار والضغط من كل ناحية، ليس لها من صديق أو حليف، دولة كرامتها السياسية مهدورة لسنوات طوال ومنذ عهود قد مضت، تخيل أن البعض يرغب في أن تسترد هذه الدولة كرامتها بين ليلة وضحاها، ويرغب البعض في أن يري السودان يدير علاقاته الدبلوماسية بكل احترافية ومهنية،

ويرغب البعض في أن يدير الشأن المدني فيها كفاءات لا عساكر، على الرغم من أن هذه الدولة ظلت لأغلب سنوات الحكم الوطني يدير أمرها عساكر ومتعسكرين، ويرغب البعض في كذا وكذا، هذه الرغائب حتى في الدول المستقرة أصبحت عسيرة دعك من دولة تعاني من حالة سيولة مفرطة في كل حاجاتها،

يجب علينا أن نترك هذا السلخ بألسنة حداد في توافه الأمور، النقد غير البناء الذي نمارسه صباح ومساء ينخر في وطن منخور حتى النخاع، اتركوا معاول الهدم وركزوا على معاول البناء، لعلنا بعد سنوات نبدأ في صناعة دولة وتأسيس وطن لا نملك حالياً إلا لافتة فقط مكتوب عليها السودان.



Ali Osman