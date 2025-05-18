كادقلي (الصمود) .. كادقلي (الثبات)

حركة عبد العزيز آدم أبكر هارون (الحلو) حليف مليشيا الجنجويد الإماراتية المجرمة الإرهابية و التي ظلت تعمل معها بتنسيق تام منذ بداية تمردها و حربها على الدولة السودانية في الخامس عشر من أبريل من العام 2023 بتعليمات الدويلة المصطنعة ، ثم أكملت هذا التنسيق بالتوقيع على وثيقة (تأسيس) التي بموجبها تم الإتفاق على تكوين قوات مشتركة بينهما تنطلق في عملياتها العسكرية ضد القوات المسلحة و الشعب السوداني من مناطق سيطرة الحركة في جنوب كردفان (جبال النوبة) و جنوب النيل الأزرق ، واصلت هجماتها بقذائف (الهاون و الراجمات) على مدينة كادقلي حاضرة الولاية مما أدى إلى استشهاد و إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً من المواطنين الأبرياء العُزَّل !!

الحركة ظلت تستخدم سلاح القصف العشوائي ضد المدنيين منذ آخر هزيمة لها عندما حاولت إقتحام كادقلي في 16 أغسطس 2023 فخرج لها أكثر من 3000 مواطن يساندون قواتهم المسلحة و القوات النظامية الأخرى بما تيسر ، فكانت النتيجة هزيمة ساحقة أفقدت الحركة المئات من جنودها و استولت فيها قواتنا على دبابتين و 13 عربة قتالية و دمرت أكثر من 20 أخرى !!

حركة الحلو تدرك تماماً أنها لن تستطيع مواجهة أهل كادقلي الأشداء لذلك ظلت تعتمد على حرب القصف العشوائي الذي لن يفت من عزيمة الأبطال و لن يخيفهم بل سيزيدهم ثباتاً و تمسكاً بمدينتهم الجميلة التي تمثل سوداناً مصغراً بتنوعها الإجتماعي و نسيجها المتماسك المترابط ..

ستظل كادقلي الصمود عصيةً على حركة الحلو و مليشيا الجنجويد الإماراتية المجرمة الإرهابية ، و غداً بإذن الله سيكمل متحرك الصيَّاد فتح الطريق إلى الدلنج و كادقلي ، و غداً سيثور الشرفاء من ضباط و جنود الحركة على عبد العزيز آدم أبكر هارون و زمرته الفاسدة الذين اكتنزوا ذهب (كاودا) و الجبال لمصالحهم الخاصة و رهنوا إرادتهم لدويلة الشر و المليشيا و ذراعها السياسي (قحت/تقدم/صمود) !!

سوار

18مايو 2025