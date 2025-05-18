سمعت حديث رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى مع قناة الجزيرة، حين سأله مقدم البرنامج عن شرعية الحكومة قال: السودان ليس منطقة فراغ ونحن نتعامل مع مجلس السيادة.

إن مصطلح (منطقة فراغ) قديم جدا وجزء من العلوم السياسية منذ تاريخ الاستعمار، كان تنافس القوى الاستعمارية على المناطق يتم وفق قوانين وتوافقات، فجاء مصطلح أرض فراغ No Man,s Land كمفهوم لأرض يمكن احتلالها.

السودان ليس أرض فراغ، وليس (نو مان لاند) بل هو دولة لها وجود وكيان وسيادة، ومسارها الداخلي شأن يخصها، ولن يستطيع أي شخص نزع هذا الحق منها وتحويلها لأرض فراغ.

ولكن لك أن تتخيل أن سياسيين سودانين يعملون ضد بلادهم ويرغبون في تحويلها لأرض فراغ لتصير لقمة للمستعمر الجديد، هذا عدوان لا يقل عن عدوان الدعم السريع،

عليه فإننا نطلب منهم إذا ما رغبوا في السلام والحوار، أن يتراجعوا بشكل حاسم عن استخدام هذا المصطلح، وعن وصفهم الدولة وقياداتها باللاشرعية، وأن يعترفوا بوجود الدولة ويعتذروا عن أي لحظة وصفوا فيها السودان بلا دولة وفراغ.

وبعدها سنرى

هشام عثمان الشواني