فناء المسيرية

تتعرض قبيلة المسيرية لعملية فناء بطرق متعددة ولعل اخطرها هي التي تاتيهم من أبنائهم في الدعم السريع من القادة العسكريين والإعلاميين .

عرف القائد المتمرد المسيري حسين برشم بأنه من اكثرهم هروبا من الميدان وبحسب وصفهم اكبر ( معرد ) يهرب ويخلف قوات متهالكة ومضعضة ولكنها مصممة علي القتال بحالتها المعنوية المنهارة بسبب التحريض منه ومن إعلامهم .

الجبوري احد اشهر إعلامييهم يصرخ في آخر تسجيل له حاثا الشباب من اهله لترك الجلوس في المقاهي ولبس الجلاليب البيضاء النظيفة والمشاركة في القتال حيث ينتظرهم الموت .

كلاهما برشم والجبوري له مصلحة شخصية في الحرب إذ لم يعد من ملجأ لبرشم إذا حل السلام .

الجبوري حسب افادات متواترة امامه شبهات في قضايا تتطلب حضوره لمواجهتها في مهجرة و ما يعززها انه موجود في بلده السنوط لفترة تزيد عن معدل العطلات المعلومة وإذا إستقرت الاوضاع فإنه قد يواجه احتمال الترحيل .

المعارك الحالية تجري علي مشارف مضارب القبيلة في غرب كردفان وشرق دارفور .

في معارك كردفان الجارية حاليا يتعرض التمرد لموت بالجملة وغالب الهلكي من ابناء المسيرية .

في معارك الخوي ومواقع اخري دارت عدة عمليات هلك فيها الكثير من ابناء القبيلة من القادة والجنود ومعهم بعض المرتزقة .

في الموقعة الاكبر في الخوي قتل ٨١٦ حسب إفادات مسجلة منهم واصيب العميد حامد موسي بقوج والعميد عبد الواحد ابوبكر احمد في النهود والقائد ماكن ثابت وكل قواته والقائد يوسف رونش وكل قواته ومحمد الدودة وكل قواته والقائد حسين ازرق اصابات خطيرة وابيدت قواته وكذلك عثمان سليك اصابة خطرة و إبادة قواته وقتل صالح الزبدي المرتزق قائد قوات السلكا في افريقيا الوسطي وقتل حامد عز الدين وهو احد المشاركين في تصفية الشهيد محمد صديق في مصفاة الجيلي .

لم يكن هلكي المتمردين من المسيرية في المعارك فقط بل وقعت عدد من عمليات التصفية والإغتيال اشهرها ما وقع لجلحة وإبنه .

يشتكي ابناء القبيلة من عمليات تفرفة قبلية كبيرة حيث تعالج الحالات الخطرة من ابناء الماهرية في الخارج وجرحاهم لا علاج لهم غير الأعشاب والحجبات وما إليه من اوهام و لا توفر لهم عمليات إجلاء لمناطق يجدون رعاية طبية.

نشر ابناء المسيرية مقطعا لواحد منهم وهو في سكرات الموت ويستنجد بعبد الرحيم دقلو لإسعافه الذي ظل ينظر إليه ولا يتحرك حتي اسلم الروح .

المسيرية قبيلة سودانية اصيلة ولكن عددا كبيرا من ابنائها شارك مقاتلا في حرب تقوم بها اسرة دقلو ومجموعات كبيرة من الرزيقات وما يحدث من تنازع قبلي وإفناء لهم هو نتيجة طبيعية لخيارهم الخاطئ وسيواجهون بسببه عزلا مجتمعيا كبيرا جزاء ما جنت ايدي من تمرد من أبنائهم و تقاعس النظار و الكبار عن منعهم .

*راشد عبد الرحيم*