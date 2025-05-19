إلى من يهمه الأمر في قيادة الاستخبارات العسكرية:

منذ اندلاع الحرب، يواصل بعض النشطاء المعروفين بانتمائهم السابق للمؤسسة العسكرية نشر معلومات ميدانية حساسة، ترد إليهم عبر ضباط تربطهم بهم علاقات زمالة أو صِلات أخرى.

ورغم احتمال حُسن النية في بعض الحالات، إلا أن النتائج كانت مؤلمة وخطيرة: خسائر في الأرواح، وتدمير في العتاد، وانكشاف معلومات عسكرية بالغة الحساسية.

وقد اطلعت على تقرير موثَّق يرصد كل منشور، ويُبيِّن بدقة الضرر الميداني الذي نجم عنه.

لكن إن أردنا الإنصاف، فلا ينبغي أن يُلقى اللوم فقط على من نشر، بل أولاً على من سرّب.

فالمعلومة لا تصل إلى “فيسبوك” وحدها… بل هناك من سهّل لها الطريق.

وإذا كانت هناك نية جادة لضبط الأمن العسكري، فالخطوة الأولى يجب أن تكون بمحاسبة الضباط الذين يفرطون في المعلومات بتهاون غير مقبول وبسبهللية غير موجودة حتى عند الميلشيات !!!.

البعشوم