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الهندي عزالدين: هل سيعود الجيش إلى جدة ؟

2025/05/19
الهندي
الهندي

‏~ هل سيعود الجيش إلى منبر جدة ليفاوض الجنجويد على خروجهم من بيوتهم في نيالا والضعين ؟!

~ هل سيفاوضهم للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم والجزيرة وسنار بعد أن فروا منها واخلوها تماماً ، فلم نر مساعدات ولا قوافل منظمات ولا أمم متحدة ولا برنامج غذاء عالمي ولا يونيسيف ولا غيرها من منظمات الفرنجة الكذابة المحتالة ؟

أين هذه المساعدات التي ملأتم بأحاجيها الدنيا ضجيجاً حتى إذا ما اندحر الجنجويد ، انتهى الحديث عن الأزمة الإنسانية والجوع الذي يتهدد الملايين في الخرطوم والجزيرة !!

~ هل سيعود الجيش إلى منبر جدة ليُعاد تعريف الدعم السريع كقوات ، لا كمليشيا متمردة وعصابات مرتزقة مجرمة أبادت ونهبت واغتصبت وعذبت واعتقلت ودمرت بنية السودان التحتية والاقتصادية ؟!

~ هل سيعود الجيش إلى منبر جدة للموافقة على تشكيل فريق مراقبين دوليين للفصل بين قوات الجيش في الفاشر وقوات الجنجويد في محيط الفاشر ، بعد أن كان الوسطاء قبل عام غايتهم الفصل بين قوات الجيش في القيادة العامة وقوات المليشيا في القصر الجمهوري !!
~ لم يتبق في جدة شيء لينفذه العدو ، غير وقف هجوم المسيرات على بورتسودان ومدن أخرى، والمسيرات توقفها منظومات الدفاع الجوي ، ولا تحتاج إلى مفاوضات تساوي المهزوم المدحور بالفائز المنصور.

~ مَنْ يريد للسودان عزةً واستقراراً ، فليدعمه بالمسيرات ومنظومات الدفاع الجوي ، أو يلزم الصمت.

الهندي عزالدين

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