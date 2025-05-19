يكبر رئيس مجلس السيادة بـ6 أعوام.. من هو رئيس الوزراء الجديد. كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ؟

يكبر رئيس مجلس السيادة بـ6 أعوام.. من هو رئيس الوزراء السوداني الجديد. كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ؟

ولد الدكتور كامل الطيب إدريس بمدينة أمدرمان عام 1954م.

هو أحد أبناء النوبة وينتمى تحديدا لقرية الزورات شمال دنقلا بشمال السودان.

الزوجة: د. ةعزة محيب الدين مبروك

الأبناء: محمد – ديناز – داليا – دعد – مؤمن.

الشهادات الجامعية:

1.الشهادة السودانية العامة (بامتياز)

2. بكالوريوس فلسفة، جامعة القاهرة (القسم الأول بمرتبة الشرف)

3. ليسانس حقوق، جامعة الخرطوم (مرتبة الشرف)

4. دبلوم إدارة عامة (قسم الإدارة)، معهد الإدارة العامة، الخرطوم (بامتياز)

5. ماجستير شؤون دولية، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (المرتبة الأولى)

6. دكتوراه قانون دولي، المعهد العالي للدراسات الدولية، جامعة جنيف (بامتياز). موضوع الدكتوراه: “دراسة حول المعاهدة المنشِئة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا”.

الدراسات الجامعية التكميلية:

1. الاقتصاد الدولي، المعهد العالي للدراسات الدولية (جنيف)

2. التاريخ الدولي والعلوم السياسية، المعهد العالي للدراسات الدولية (جنيف)

3. القانون الدولي للتنمية، المعهد العالي للدراسات الدولية (جنيف)

4. القانون الدولي للملاحة، المعهد العالي للدراسات الدولية (جنيف)

5. القانون الدولي للنظام المالي والبنكي، المعهد العالي للدراسات الدولية (جنيف)

مناصب عالمية:

1. المدير العام (السابق) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

2. الأمين العام (السابق) للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (الأوبوف)

3. العضو (السابق) للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة

مجالات التدريس:

1. أستاذ في الفلسفة والقضاء، جامعة القاهرة (1976- 1977)

2. أستاذ في القضاء، جامعة أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (1978)

3. أستاذ في القانون الدولي، كلية القانون، جامعة الخرطوم (1984)

4. أستاذ في قانون الملكية الفكرية، كلية القانون، جامعة الخرطوم (1986)

5. محاضر في ندوات مختلفة وورش عمل ومؤتمرات على المستويين الوطني والإقليمي

6. عضو الجمعية الدولية لتطوير التعليم والبحث في قانون الملكية الفكرية 1999

أستاذ فخري في القانون بجامعة بكين، الصين 1999

دكتوراه فخرية في مجلس الدكاترة بجامعة الدولة لمولدوفا،

جمهورية مولدوفا 1999 دكتوراه فخرية.

مركز فرنكلين بيرس للدراسات القانونية (كونكرد، نيو هامبشاير) الولايات المتحدة الأمريكية 1999 دكتوراه فخرية.

جامعة فوادن (شانغاي)، الصين 2000 دكتوراه فخرية.

جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي، (صوفيا) بلغاريا 2001 دكتوراه فخرية.

جامعة بوخارست، رومانيا 2001 دكتوراه فخرية.

جامعة هنام (ديجون) جمهورية كوريا 2001 دكتوراه فخرية.

جامعة منغوليا للعلوم والتكنولوجيا (أولنبتار) منغوليا 2001 دكتوراه فخرية.

جامعة ماتج بل (بنسكا بستريكا) سلوفاكيا 2002 دكتوراه فخرية.

جامعة أوكرانيا الوطنية للتكنولوجيا (كييف) أوكرانيا 2003 دكتوراه فخرية.

جامعة الإمام المهدي (ولاية النيل الأبيض) السودان 2005 دكتوراه فخرية في الآداب.

جامعة إنديرا غاندي الوطنية المفتوحة، الهند 2005 دكتوراه فخرية.

أكاديمية لاتفيا للعلوم، لاتفيا 2006 دكتوراه فخرية.

جامعة أذربيجان، أذربيجان 2007 دكتوراه فخرية.

جامعة الجزيرة، السودان 2007 دكتوراه في القانون الدولي وأستاذ فخري.

جامعة الدولة في بيلاروس، بيلاروس 2007 دكتوراه فخرية.

جامعة الخرطوم، السودان 2007 دكتوراه فخرية.

جامعة القديسين سيريلوس وماثيديوس (سكوبيه)، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2008 دكتوراه فخرية.

جامعة الدولة القيرغيزية للعمارة والنقل والهندسة (بيشكيك) قيرغيزستان دكتولاته فخرية.

المشاريع والوثائق التي أنجزها :

أعد وناقش نيابة عن الويبو عدة مشاريع تتعلق بتطوير التعاون في مجال الملكية الفكرية نظم باسم الويبو عدة ندوات وورش عمل وألقى عدة محاضرات صاغ وثائق مختلفة عن الجوانب التنموية للملكية الفكرية شرف وأدار (على المستوى الإداري والموضوعي) مشاريع تم إنجازها في العالم بأسره

5- الإصدارات

1- الحوار الأوروبي العربي، يونيو 1977

2- مسؤولية الدولة في القانون الدولي، سبتمبر 1977

3- نظرية الفعل الإنساني، سبتمبر 1977

4- فلسفة “الحديث” و”السنة” في القانون الإسلامي، يناير 1978

5- نظرية الاختصاص في القانون الدولي، ديسمبر 1978

6- قضية السفارة الأمريكية في طهران، مارس 1979

7- النظام القانوني لنهر النيل، ديسمبر 1980

8- قضايا متعلقة بنقل وتطوير التكنولوجيا في السودان، مايو 1981

9- الصين والقوى في القرن التاسع عشر، مايو 1981

10- الأبعاد القانونية للتعاون الاقتصادي بين البلدان النامية، يونيو 1981

11- الصندوق المشترك للسلع الأساسية، يونيو 1981

12- الجوانب العامة لنقل التكنولوجيا على المستويين الوطني والدولي، نوفمبر 1981

13- الترتيبات التجارية التفضيلية بين البلدان النامية، فبراير 1982

14- علاقات التأمين بين شمال والجنوب: تبادل غير متكافئ، ديسمبر 1984

15- قانون الاستعمال غير الملاحي للممرات المائية الدولية؛ مشروع مواد لجنة القانون الدولي: نظرة عامة، نوفمبر 1995

16- نظرية المصدر والهدف في سيكولوجية الطفل، يناير 1996

17- تحسين أوضاع الأمم المتحدة في الألفية الجديدة، يناير 2000

18- الملكية الفكرية: أداة فعّآلة في النمو الاقتصادي، 2003

19- السودان 2020: تقويم المسار ورؤية المستقبل، 2004 الأمم الواعية بالملكية الفكرية: خريطة طريق من التنمية إلى التقدّم، 2006

20- السودان: 2020، 2008 السودان: من النمو الأقل إلى التنمية السريعة، 2008.

سودانية 24