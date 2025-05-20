□ من مدينة بورتسودان إلي مثلث جبل أولياء بمناطق عشيرة الجموعية حيث مدّت القوات المسلحة ظل النصر العزيز واقتربت لحظة فارقة بلقاء تماسيح النيل الأبيض مع جحافل جيوش الخرطوم الظافرة .. من هنا إلي هناك تبقي صورة الشهيد الرمز عثمان مكاوي شاهدة علي المرحلة .. ونابضة بحياة وشذي لحظة النصر العزيز بخلو الخرطوم من عصابات ومليشيات الجنجويد ..

□ لماذا سيبقي عثمان مكي الرمز الأكثر رسوخاً في وجدان وذاكرة السودانيين ؟! .. لأنه .. وببساطة منذ اللحظة الأولي كان مؤمناً حد اليقين بأن الجيش سينتصر .. والمليشيا ستندحر .. بلّغ رسالته هذه بلسان القول وختمها بفعل الشهادة ..

□ اليوم وقد اقترب فجر البشارة بتطهير الخرطوم يطل وجه عثمان مكي البطل الشهيد ليذِّكر المسارعين بالنزول من جبل الرماة أن مهر الأمن والأمان الذي تتمدد فيه مساحة الحوار والخيار السياسي البراغماتي كان ثمنه دماء عزيزة لشبابٍ مابدلوا تبديلا .. منهم من قضي نحبه .. ومنهم من ينتظر ..

عبد الماجد عبد الحميد