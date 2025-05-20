■ ( الخبر الأكيد) أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها الكاملة علي منطقة المويلح بغرب أم درمان .. ووضعت رجلاً علي طريق الصادرات .. هذا إنجاز خرافي بفضل الله وتوفيقه ..تحول استراتيجي في الحرب ضد الجنجويد ..

■ أهمية (تموضع) الجيش في طريق الصادرات أن الطريق إلي بارا الجميلة أصبح سالكاً .. وبالزلط ..

■ الآن خيارات المليشيا تبدو صفرية .. أن تواجه جحافل الجيش القادم من أم درمان .. أو أن تجمع شتات قواتها لدفاع أخير وخاسر في مواجهة الصياد القادم من كل النواحي !!

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد