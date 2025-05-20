هزيمة المليشيا في كل من صالحة والخوي قبل ذلك تختلفان عن هزائمها السابقة من جبل مويا إلى القصر الجمهوي في أمر أساسي هو أنها هزائم في ظل توفر خطوط الإمداد للمليشيا.

أم درمان كانت منطقة مفتوحة على الغرب لا يوجد بها عائق لدخول الإمداد، وكذلك الخوي بالطبع. عكس المعارك التي دارت شرق جسر جبل أولياء الذي كان المنفذ الوحيد للإمداد لكل قوات المليشيا التي من الجيلي وحتى النيل الأزرق والحدود مع دولة جنوب السودان. كان جسر جبل أولياء نقطة عنق الزجاجة بالنسبة للإمداد.

المعارك الأخيرة للجيش مع المليشيا كلها غرب النيل. وهزيمة المليشيا في هذه المعارك تكشف الحدود القصوى لقدراتها العسكرية واللوجستية. لا توجد عوائق، الخطوط مفتوحة، وهذه هي أقصى قدرات المليشيا.

.انهزمت في الخرطوم وانهزمت في كردفان وستهزم في دارفور بكل مدنها وولاياتها.

وما حشدته لمعركة الخرطوم التي كانت المعركة الأهم يفوق بكثير ما تبقى لها من قوة في دارفور، وهي في النهاية ليست قوات بقدر ما هي بقايا هزيمة معركة العاصمة وولايات الوسط.



حليم عباس