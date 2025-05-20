الاجواء السياسية في السودان ملبدة بالغيوم المتحركة

علمتنا وقائع الأحوال منذ العام ٢٠١٩ ، الا نقدم شيكاً على بياض لأي مسؤول تأييداً أو نقداً.. لأن التجربة العملية اثبتت أن الأشياء دائما ليست كما تبدو في المرآة ..

ننتظر و”نشوف” من هو كامل ادريس من خلال خطواته الأولية في منصبه ، كيف سيختار وزراءه؟، ماهي معايير الاختيار؟ .. ومن هنا ربما نتمكن من تشكيل رأي حول مستقبل السودان في عهده ..

ولكن المسارعة باعلان المواقف المؤيدة والمعارضة قبل أن تتضح الرؤية .. والتي بنيت على محطات في حياته لها ارتباطات بحقب زمنية ومراحل بعينها .. هو محض تملق أو سوداوية. .

الرجل يعرف بصنيعه .. فالاجواء السياسية في السودان ملبدة بالغيوم المتحركة التي قد تحجب الرؤية السليمة احياناً..

اما مسألة منحه صلاحيات مطلقة .. فهذه النقطة مدعاة للسخرية ليس إلا..

رشان اوشي